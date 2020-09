La Fase 3 de la Desescalada se prorroga hasta el viernes 25

A través del Decreto 1068/20, el gobernador Jorge Capitanich ratifica este sábado en conferencia de prensa la continuidad de la Fase 3 del Plan de Desescalada, establecido por el Decreto 843/20, con prórroga hasta el 25 de septiembre. “No podemos avanzar producto del desmejoramiento de los indicadores y un aumento en el número de casos”, enfatiza el gobernador.



El mandatario anuncia la prórroga de medidas específicas para personas de entre 15 y 60 que no formen parte de grupos de riesgo, y anuncia medidas más restrictivas para mayores de 60 y quienes formen parte de ese grupo, así como el monitoreo riguroso de reuniones familiares y fiestas clandestinas.



“Decidimos no avanzar de fase y mantener este estado durante las próximas 3 semanas para evaluar los indicadores, además de constituir un grupo especializado de trabajo, para control de reuniones y fiestas clandestinas ya que advertimos que gran parte del aumento de casos surgió de este tipo de actividades. Todo lo que hacemos es en bien de todos y no en perjuicio de nadie”, indica.



El mandatario reiter además el agradecimiento a los trabajadores y del sistema de salud y a todas las personas que trabajan incansablemente para mantener los servicios esenciales en la provincia. “Tantos meses de pandemia agotan a cualquiera y quiero agradecer el trabajo y la vocación de servicio de todos ellos”, afirma.



También destaca, como dato positivo, que hasta el momento en la provincia el porcentaje de ocupación de camas de terapia sólo es del 9 por ciento, mientras que la ocupación de la Unidad COVID es del 25 por ciento y de la totalidad de camas (que implica distintas afecciones) es del 55 por ciento.



Asimismo, apunta a la responsabilidad social e individual en el respeto a las medidas dispuestas y vigentes para evitar la propagación del virus y envia un especial mensaje a los jóvenes: “Sabemos que son los más afectados en este momento, porque no pueden ir a clases ni reunirse con amigos o hacer actividades recreativas. Pero les pedimos compromiso y solidaridad para afrontar lo que tenemos por delante, porque si no somos capaces de cuidar lo que logramos probablemente no podamos siquiera mantenerlo”, señala.

Grupo especial para controlar las reuniones familiares y fiestas clandestinas



El mandatario señala que se observa “un incremento de casos de personas de 0 a 19 años y también de más de 60 años”, y que entre el área metropolitana del Gran Resistencia y el interior de la provincia “hay casos que han surgido producto de fiestas familiares o fiestas clandestinas que implicaron un aumento de contagios en la última semana”.



En consecuencia, Capitanich anuncia la constitución de un grupo especializado de trabajo entre los intendentes, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, junto a la Justicia provincial, los juzgados de faltas y los inspectores municipales, “con el objeto de efectuar la fiscalización nocturna de los espacios que constituyen factores de riesgo en materia de propagación de contagio”.

Medidas más restrictivas para grupos de riesgo

Poniendo énfasis en el aumento de casos de coronavirus en personas mayores de 60 años y aquellas con patologías o enfermedades de base, el gobernador ratifica las medidas dispuestas por el Decreto Nº 1.030/2.020, en cuanto a horarios y días especiales de atención exclusiva. Todas las actividades enunciadas deberán realizarse previa asignación de turnos y contando con permiso de circulación correspondiente, gestionado a través de la plataforma “Tu Gobierno Digital” (https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login).



Para este grupo de riesgo quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y/o en los domicilios particulares, aplicando a todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.

Las salidas recreativas serán restringidas los lunes, miércoles, viernes, fines de semana y feriados, de 8 a 10 y de 14 a 18, en parques, plazas, paseos verdes recreativos, determinados por el municipio local. En dichos lugares, la autoridad sanitaria deberá disponer postas sanitarias que permitan efectuar un relevamiento del estado de salud general de los ciudadanos.



Las actividades físicas o deportivas solo se habilitarán las de carácter individual, en espacios al aire libre, desde las 14 y hasta las 18, con materiales de uso individual, sistema de turnos de entrenamiento y prohibiendo deportes o actividades físicas grupales.



En las residencias de adultos mayores y geriátricos, la autoridad sanitaria provincial deberá disponer de controles y testeos regulares cada 15 días a todas las personas que tengan a su cargo el cuidado, atención o presten servicio en dichas instituciones. Además, los centros terapéuticos se habilitarán mediante turnos de atención exclusiva, cuyos propietarios deberán establecer días y horarios específicos destinados a este grupo.



Para las visitas a iglesias, cultos, templos y congregaciones, se deberán disponer de horarios y días especiales, con turnos de no más de 2 horas y con recomendación de prácticas al aire libre, o una capacidad de no más del 30 por ciento% en espacios cerrados.



Los locales y establecimientos comerciales deberán respetar las medidas generales de higiene y distanciamiento, reducción de superficie, horarios de atención prioritarios, diferenciado y especial para la atención de personas que conforman el grupo de riesgo, los que solo podrán concurrir en el horario de 8 a 9.

Para las entidades bancarias y lugares de pagos de servicios, se requerirá la implementación de turnos de días y horarios específicos de atención, evitando la concurrencia al mismo tiempo de personas que no pertenezcan a dicho grupo.

Para la concurrencia a restaurantes y bares, se deberán disponer de horarios especiales para grupos de riesgo, permitiéndose en el horario de 8 a 10 y de 16 a 18, solo en sectores al aire libre.

En cuanto a los gimnasios, se permitirán personas de este grupo solo los días lunes, miércoles, y viernes en horario de 14 a 18. Durante los días y franjas horarias mencionadas, no se permitirá la presencia de personas que no pertenezcan a este grupo. En cuanto a la Pesca deportiva, de costa y de embarcación menor, son actividades que no se recomiendan para estas personas.



Los trabajadores pertenecientes a este grupo seguirán licenciados de la administración pública, considerándose la licencia como dispensa de asistir presencialmente a sus lugares de trabajo pudiendo desarrollar tareas a distancia a través de teletrabajo o aquellas que determine la respectiva autoridad jurisdiccional en su defecto.

Para lograr el cumplimiento de estas nuevas medidas dispuestas por el Consejo Provincial de Desescalada, el Ministerio de Seguridad y Justicia tiene previstos operativos de control y monitoreo de cumplimiento permanente en todo el territorio chaqueño, en conjunto con la autoridad sanitaria, inspectores municipales y guardias comunitarias locales.