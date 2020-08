“En el doctor Saúl Andrés Acuña saludo a todos los valientes que pasaron por la historia siendo realmente abogados", expresan desde Mujeres al Frente

“Creo que el Dia del Abogado debería ser una fecha mas comprometida con la verdadera función que lleva a una persona a estudiar abogacia”, expresa Marcela Acuña, referente de Marcela Acuña.

“Mi padre no eligió ser abogado por el dinero que hipotéticamente iba a ganar; sino que eligió esa profesión aún liberal ; por vocación y hoy las cientos de personas que aun me siguen parando en la calle felicitándome por el padre que tuve lo ratifica”, dice, mostrando orgullo en sus palabras.

“Desgraciadamente hoy para ser un buen abogado debés ser bien liberal, ya no hay abogados de a pie; que estén con los trabajadores sin cobrarle un peso; o que piensen antes de hacer un embargo a esas familias a quienes les van a sacar su televisor; casa; auto; moto o lo que sea. Hoy los abogados estan en acumular dinero no en tomar la profesión como un servicio necesario de justicia para lograr un equilibrio social”, sostiene la dirigente social.







“El que tiene plata accede a buenos abogados y el pobre se pudre en las cárceles con defensores oficiales que no mueven los casos ya que no les interesa hacerlo. Esa es la realidad y no lo digo yo, está a la vista”, sentencia la referente de Mujeres al Frente.



“Como está a la vista la ineficiencia de los derechos humanos, gubernamentales..Siempre decía mi padre : 'los derechos humanos no deben ser parte de ningún gobierno porque justamente deben ser los que cuestionen el accionar del gobierno que cometer ilícitos por medio de su fuerza armada que es la policía ; gendarmería; fuerzas armadas, etc; no se debe concebir ln derechos humanos como parte de esas fuerzas y mucho menos que cobren dinero ; si es así no son derechos humanos ; son payasos títeres del sistema capitalista'; ...”, afirma Acuña.



“Qué razon tenía mi padre, hoy es eso lo que se ve sino no se comprende tanta injusticia y circo alrededor de la misma”, resalta la dirigente de la agrupación femenina del Movimiento Socialistas Emerenciano.



“Por eso, si bien esta fecha no la tomo como a él le gustaría, quiero recordar lo que él pensaba ; y por sobre todo su persona como la de el doctor Eloy Pereyra, a quien tambien conocí y a los que fueron los compañeros y amigos de mi padre como la doctora Pocha Nadal, ex presa politica por haber defendido presos politicos junto a mi padre en la época del genocidio militar de los '70; animandose a enfrentar la triple A y el gobierno pre de facto de Isabel Perón; asi también al doctor Danilo Baroni, que fue el único que nos acompañó cuando mi padre estaba detenido, no solo a su integridad física sino también a nosotros como familia que no nos faltara nada”, comparte



“En ellos, a todos aquellos abogados que seguramente hay y que toman la profesión como un apostolado y no como una máquina de hacer plata sin importarle nada”, expresa con deferencia.



“En papá, en el doctor Saúl Andrés Acuña saludo a todos los valientes que pasaron por la historia siendo realmente abogados”, reafirma.