InSSSeP: Sancionarán a prestadores médicos que cobren plus

Los afiliados del InSSSep podrán denunciar ante el organismo, a aquellos prestadores médicos que cobren plus en sus consultas.

Anuncio de la conducción del InSSSeP de sanción a prestadores médicos que cobren plus

Autoridades del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la provincia del Chaco (InSSSeP) anuncian la puesta en vigencia de la Resolución 2.742, que habilita a la aplicación de un mecanismo de controles y sanciones a todos los prestadores médicos que cobren plus en sus consultas.



La medida corresponde al presidente del InSSSeP Antonio Morante, quien hace el anuncio acompañado por la vicepresidenta, Mabel Viña Simoncini; el vocal del sector Activo, Ricardo Bonfiglio; el vocal del sector Pasivo, Rene Rey; la síndica Zulema Verón de Coria; el síndico por los Afiliados, Raúl Monzon y el gerente de la Obra Social, Carlos Delfor Ceballos.

“Cabe destacar que el cobro de plus o adicionales de cualquier tipo a afiliados del InSSSeP nunca estuvo contemplado en los convenios con los prestadores, sin embargo la modalidad de cobrar un recargo en efectivo sobre la orden de consulta o prestación sigue vigente”, aseguran desde el organismo provincial.

Recuerdan también que “en 2.012 se sancionó una ley que redundaba sobre la prohibición, instituyendo al Ministerio de Salud Pública como autoridad de aplicación, pero no se cumplió pese a algunas campañas para alentar a los afiliados a denunciar esta práctica”.



“A partir de ahora, y como parte del acuerdo firmado el pasado 27 de julio por las cuatro entidades médicas y el gobernador Jorge Capitanich, se sancionará a los profesionales que incurran en esta ilegalidad”.

Morante, asevera que la eliminación de cualquier tipo de adicional es uno de los objetivos prioritarios de su gestión. “Vamos a terminar con el cobro de plus como sea, a como dé lugar”, enfatizó. Para lograrlo, el organismo dictó la Resolución 2742 instruyendo el procedimiento a seguir cada vez que se detecte un prestador que viole las condiciones impuestas en el convenio.

“Saldremos a investigar y sacaremos de la lista a los prestadores que cobren adicionales. Hay un convenio firmado y deben respetarlo. Si no les conviene pueden renunciar. En esto no hay ninguna posibilidad de arreglo, no vamos a negociar”, advierte.

En la provincia, la gran mayoría de los médicos cobra estrictamente lo que se conoce como “orden + plus”, y el adicional que promedia los 800 pesos, dependiendo de la especialidad, puede llegar a los 1.500. “Si esto lleva a que pasemos de 1200 a 500 prestadores, lo vamos a hacer, pero vamos a ponerle un punto final”, enfatiza Morante.



Correo para denuncias



Los afiliados podrán denunciar el cobro de plus, enviando un correo electrónico a [email protected] con sus datos personales (nombre, apellido y número de afiliado). Los datos del profesional médico, el nombre de la institución en la cual se desempeña dicho médico, como así también el día y hora, para que de esta manera desde el InSSSeP se pueda constatar, chequear y corroborar al profesional que infringe la ley.