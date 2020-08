Old Prince lanza al mercado su línea “Proteínas Noveles” para gatos

"Esta nueva receta combina ingredientes de origen natural con fórmulas desarrolladas según las necesidades específicas de cada especie y logra cubrir todos los requerimientos nutricionales de los gatos. Previamente y con una gran aceptación del mercado, se lanzó la línea de Proteínas Noveles para perros, en marzo de este año”, aseguran desde el área técnica de la empresa.

“El alimento no contiene soja ni sus derivados, las proteínas que posee son aquellas a las que los animales no han estado expuestos, lo que significa que no son usualmente ingeridas. Esto reduce al mínimo la capacidad de presentar reacciones adversas ocasionadas por el consumo “ya que al no tener memoria inmunológica desaparece la probabilidad de repetir los cuadros producidos por otros ingredientes más comúnmente utilizados en la industria”, explica el Médico Veterinario Nicolas Fiasche, responsable del área técnica.

La incorporación de Proteínas Noveles provenientes del cordero, sumado al equilibrado contenido de fibras en su fórmula “Cordero y arroz integral”, beneficia al tracto digestivo. También refuerza el sistema inmune, estimula el desarrollo cognitivo, protege la piel y pelo, ayuda al control de bolas de pelos.

“La línea viene en diferentes formatos según la edad o condición del gato: Kitten (gatos pequeños), Adult (gatos adultos) y Sterilized (gatos castrados).

Es importante resaltar que Baires, compañía que produce Old Prince, tiene completa trazabilidad desde la compra de la materia prima hasta el producto terminado y es la única empresa que desarrolló un acuerdo de exclusividad con un proveedor que los abastece de productos de origen patagónico aprobados por el SENASA. Este valor diferencial es significativo porque existen otras formas de poder reemplazar este tipo de proteína utilizando derivados vegetales de menor calidad.

Con este lanzamiento, Old Prince completa su portfolio de alimento balanceado tanto para perros como para gatos y se posiciona como una de las fórmulas más completas en el mundo veterinario”, resaltan desde el área técnica.

Acerca de Old Prince:

Con más de 10 años en el mercado se encuentra avocado a brindar productos de alta calidad, Old Prince es una de las marcas premium de alimento para mascotas que pertenece a Baires S.A.

Acerca de Baires S.A:

Baires S.A. se especializa en la producción de alimento para perros y gatos. Actualmente se posiciona como la empresa líder en tecnología y calidad de la Argentina, alimentando a más de 2 millones de perros y gatos por mes.