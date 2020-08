Nikisch: "El Ejecutivo sigue incentivando el juego compulsivo"

“El Ejecutivo provincial a través de Lotería Chaqueña continúa incentivando el juego compulsivo, atentando contra la salud de personas que padecen de ese trastorno adictivo que ya está afectando también a muchos jóvenes. Ahora comenzaron a expandir el juego online, con fuerte impacto económico negativo para los agencieros, subagencieros y sus empleados que quedaron fuera de ese sistema. Además, esta nueva metodología hará más vulnerables a las personas, porque la adicción al juego entrará a la casa y afectará también a toda la familia”, expresa el diputado Roy Nikisch en contacto con la prensa.

Apunta que “Este sistema del juego online se estableció inconsultamente, ya que están dejando prácticamente sin trabajo a aproximadamente 500 agencieros y subagencieros de la provincia, quienes hicieron exitosa y sostuvieron por décadas a Lotería Chaqueña. No se les informó ni los tuvieron en cuenta. Es evidente que cuando se trata del negocio del juego se prioriza la Caja del Ejecutivo provincial”.

“Más allá de esta cuestión que tiene que ver con el sustento de muchas familias, lo que siempre vengo diciendo es que este flagelo del juego se sigue sumando con más fuerza a la inseguridad y a la droga que castiga nuestra sociedad. Están condenando el futuro de nuestros hijos y nietos. No he sabido de algún Centro Asistencial para la atención y ayuda de personas con problemas relacionados con la ludopatía, solo siguen expandiendo el juego y recaudando, causando un efecto muy negativo para muchas familias de nuestra sociedad. No se tiene en cuenta que aquel que hoy no juega, es un ludópata potencial. Al ingresar el juego al hogar, vía online, se está incentivando esa adicción”, concluye el diputado Roy Nikisch.