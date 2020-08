"Justicia", a viva voz reclaman padres de hijos desaparecidos

Padres de hijos víctimas en causas no esclarecidas piden la dilucidación de los casos y ser acompañados por el gobierno provincial, los legisladores y la justicia.

Familiares de hijos desaparecidos realizan una conferencia de prensa en la fundación “Doctor Saúl Acuña”, donde exponen la situación irregular en la que se encuentran las causas.

Los detalles de los casos los dieron a conocer Mirta Mambrín y Sergio Barrios, padres de Gustavo Barrios, quien desapareciera en situaciones confusas, en una lancha, luego de pasar un tiempo en el banco de arena, frente a la costa correntina. También, Daniel Antonio Cácere, expuso la situación del caso de Angelina, la menor de 13 años que fuera víctima de femicidio y cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado enla zona Sur de la capital chaqueña. También, César Alejandro Sena, de la agrupación Unión y Compromiso del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano, dio respaldo a los padres allí presentes y revindicó la situación de la causa de Facundo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez en abril, del año pasado en la localidad bonaerense de Pedro Luro.

Mirta comenta, con el dolor presente en sus palabras que, el domingo 2 de febrero, a las 0 horas recibe la noticia fatal de que Gustavo Barrios, su hijo, “está desaparecido porque cayó al agua” desde una lancha, luego de estar con sus amigos en el banco de arena que se forma frente a la costa correntina, dicen desde Prefectura Naval.

Muestra disconformidad con la lentitud de la causa, y tira fuego en sus declaraciones: “Supuestamente el que le auxilió a mi hijo y a su amigo, todos lo conocen que trabaja con las drogas clandestinas y a mi hijo lo obligaron a hacer cosas que no quería hacer” .







Para un momento y vuelve a apelar y sugerir un secuestro: “que me digan a dónde le tiraron a mi hijo que yo lo voy a ir a buscar que me hagan un llamado telefónico anónimo y que me digan deje de llorar, a su hijo lo tiramos en Brasil”.

La entereza de madre de Mirta sale a relucir cuando se le consulta por Gustavo: “¡mi hijo está vivo!, nunca cayó al agua”, dice. Y luego pide: “quiero que se haga justicia por mi hijo acá hay trata de personas”, asevera con vehemencia.

Angustiada, Mirta pone sus esperanzas en una ayuda del legislativo chaqueño: “Pido a los diputados que saquen una ley para las madres de los chicos desaparecidos y que tengamos apoyo del Gobierno”.

Y entre tanto dolor, pide una reunión con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. “La audiencia que pedimos con el gobernador es para que se haga cargo, no haga oido sordo le pido que se ablande ese corazón y que me de la audiencia quiero que se haga justicia por mi hijo”, pide con la voz quebrada en plena conferencia.

De todos modos, Mirta dice que se acercaron a la subsecretaría de Derechos Humanos pero no les dieron mucha esperanza . “Nos dijeron que mucho no pueden hacer y que quieren que pase la causa de la justicia correntina al Chaco”, indica la mamá de Gustavo Barrios.

Recurre también a los representantes del legislativo chaqueño. “ Que saquen una ley para las madres de los chicos desaparecidos y que tengamos apoyo del Gobierno”, dice tratando de encontrar respuestas a su desesperada búsqueda.

Entre tanto pesar, Sergio Barrios, el padre de Gustavo, es mucho más escueto pero con un mensaje de igual sentido: “Se lavan las manos diciendo que no es nuestra jurisdicción”, dice refiriéndose al actuar de la justicia correntina.

Allí también está Daniel Antonio Cacere, el padre de Angelina, quien reconoce la tristeza de Mirta Mambrín. “33 días la busqué yo- a Angelina-, después de varios meses sin saber y la Justicia y los gobernantes deben saber, eso somos el pueblo, la gente que los ha votado , duele profundamente”, deja en pocas palabras el dolor que ha pasado, mientras apela a ser escuchado.







Después, también suma su apoyo y el de la agrupación Unión y Compromiso del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano, César Alejandro Mario Sena.

“Brindamos total apoyo no solo a la familia de Gustavo Barrios sino a la familia de Facundo Castro y del padre de Angelina y a todas las familias de desaparecidos en la Argentina”. Es que el joven militante del MSE considera que “hoy puede ser cualquier chico como Gustavo o Facundo y mañana puede ser cualquiera de los chicos que vayan a un kiosco o que vayan a juntarse con amigos”.