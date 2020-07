Grillo en videoconferencia con referentes indígenas del Poder Judicial

La presidenta del STJ, Iride Isabel María Grillo, mantiene un encuentro virtual con empleados judiciales de las distintas etnias de todo el ámbito provincial, en un encuentro que coordina Elizabet González, coordinadora de los pueblos indígenas ante el Poder Judicial, acompañada por Daniel Escalante, asesor de esa coordinación.

Participan el secretario de Superintendencia, Omar Amad; Alicia Noniella, secretaria técnica (jueza Grillo); Florencio Ruiz, representante moqoit en Villa Ángela, Gabriela Lalecori -quien a partir de mañana se desempeñará como representante moquoit en Charata-; Mariela Carrasco, y Sirio Yayis, representantes qom en Castelli, María Acevedo y Miriam Yolanda González del juzgado de Pampa del Indio;, Yolando González de Pampa del Infierno; Viyen Leiva de Bermejito; Patricia García, Cintia Putzolo, Nalda Alejo y Jorge Argañaraz del Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya. Cabe destacar que, Amad y Norniella agendan necesidades y pedidos.

Al iniciar el encuentro, Grillo expresa: “siento una gran emoción y quiero decirles que cuando estoy con ustedes estoy feliz. Valió la pena y sigue valiendo la pena. Cada paso que damos es un paso que me llena el alma. Todo es poco. Nunca vamos a reparar tanto daño que hemos hecho desde nuestra humanidad a nuestros pueblos indígenas. No nos va a alcanzar el tiempo cronológico. Va a llegar el momento en que vamos a poder abrazarnos de nuevo, ustedes son parte del Poder Judicial del Chaco. Que es lo que me gusta cuando tengo posibilidad de salir de la oficina e ir a territorio, cada territorio indígena, donde voy a pedir perdón por tantas injusticias”.

Luego apunta: “Este año me toca estar en la presidencia. En este momento somos cuatro porque la doctora Lucas partió hacia un lugar mejor. Les pido que oremos y que llegue esta fuerza espiritual, para que la persona que reemplace a la doctora Lucas para completar los cinco (nadie la va a reemplazar); sea una buena persona, una persona justa y sensible. Pidamos para que llegue la persona más idónea a este lugar. Cuando un juez o una jueza del STJ está en un lugar como estoy hoy aquí, estamos los cinco. Así que acá estoy yo, pero están conmigo los tres jueces restantes y también está potencialmente la persona que va a venir. Porque hay una fuerza espiritual, que ustedes nos enseñan día a día, que ya sabe quién es esa persona. Que las personas que estamos acá tengamos la suficiente sabiduría para comprender esa voluntad suprema que nos va a guiar”.

Finalmente, Grillo agradece a los participantes indígenas “por el rol, la función, y el sostén que cada uno de ustedes, en esta reunión histórica, y las personas que se van a incorporar en el futuro (porque nos falta General San Martín y Sáenz Peña) van a llegar, porque lo importante es que en cada cabecera, en cada circunscripción, haya una o un referente indígena, trabajando todos a la par y guiados por nuestra amada Eli. Ustedes son parte”.

Luego de que cada uno de los referentes indígenas se presentan explican sus funciones, expectativas e inquietudes, la presidenta del STJ acuerda con ellos realizar un próximo encuentro, en un mes, en la que les pidió que sinteticen su experiencia laboral en cada uno de los lugares que ocupan dentro del Poder Judicial. Al tiempo que les señala: “Cada vez que alguno o alguna de ustedes advierta, desde adentro o desde afuera del Poder Judicial, alguna situación de discriminación, de mal trato o afectación, inmediatamente les pido, que no se guarden. No lo permitan. Ni para ustedes ni para los demás. De parte del propio Poder Judicial o de otras personas que no lo integran. ¿Qué deben hacer?: lo transmiten inmediatamente. No dejen de denunciar, para que tengamos la posibilidad de corregir, porque muchas veces sucede (y lo hago yo también) por ignorancias, por descuidos, por falencias que tenemos porque somos humanas y humanos; entonces adviértannos, y háganlo saber no para sancionar, sino para corregir y mejorar. Ustedes son nuestros guardianes”.

El juez Alberto Mario Modi, en representación de los jueces del STJ chaqueño, se suma al finalizar la reunión virtual, agradece y los saluda afectuosamente expresando que “siempre estamos muy pendientes de los problemas que hacen a las comunidades originarias”.

