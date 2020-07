La UCR pide excepciones en entes recaudadores municipales para comerciantes, pymes y monotributistas

“La cuarentena se ha extendido más de lo esperado, las situaciones de los comercios, pymes, monotributistas, etc. Son críticos, los meses de inactividad ponen en serio riesgo las finanzas de los mismos”, afirman desde el bloque de concejales de la UCR

Al respecto, la presidenta de la bancada de la UCR en el Concejo Municipal, María Teresa Celada, comenta: “Nos hemos reunido vía zoom con los comerciantes para comentarles las tareas que estamos llevando adelante desde el Concejo. Mencionamos los proyectos de eximición de tributos, la implementación de protocolos para la vuelta de las actividades, entre otros, que son de mi autoría y que esperemos pronto dar tratamiento, para encontrar respuestas precisas a esta situación que parece no mejorar.”

Más adelante, señala que “ellos nos contaron acerca del amparo que han presentado ante la Justicia, para que se les permitan reanudar sus actividades con las precauciones necesarias. En el mismo, plantean el perjuicio que les han causado las decisiones que se tomaron en la provincia, respecto a las restricciones que se impusieron como medidas de cuidado, si ellos cuidan a los ciudadanos la gran pregunta es: ¿quién les cuidan a ellos?”.

“Lo cierto es que las boletas de servicios, impuestos y alquileres no dan tregua, las respuestas no llegan y en el horizonte no se ven más que más días de cuarentena, es por eso que desde mi lugar de legisladora municipal acompaño totalmente a los comerciantes y a las medidas judiciales a las que decidieron recurrir”, afirma la edil radical.

A todo esto, acota: “Haré lo posible para legislar, sobre las excepciones que cada ente recaudador de la Municipalidad deberá tener para con este sector, como así también sobre las medidas que cada rubro implementará para continuar con los recaudos necesarios para evitar el contagio de COVID-19, el primer paso ya lo dimos el día de la fecha, junto a mi bloque, con la presentación de un pedido de sesión especial al presidente del Concejo”.

“Vamos a trabajar para encontrar soluciones para la crisis sin precedentes que estamos viviendo, pero dejando en claro que estamos del lado del trabajador, no es un capricho es una necesidad la que hoy se plantea, necesitan trabajar y haremos lo que esté a nuestro alcance para que así sea”, concluye la titular de la bancada radical.