Afiliados denuncian fallas en la aplicación FARMA del InSSSeP

Afiliados del InSSSeP denuncian fallas en la aplicación FARMA InSSSeP en el momento de hacer el pedido de medicamentos. El carnet de alta complejidad FAC no es admitido por dicha aplicación lo que genera malestar y disconformidad en el servicio que ofrece la obra social. Solamente admite el carnet común con la cobertura del 50 por ciento, por lo que esto motiva el acercamiento de los afiliados a la sede de la Farmacia del organismo.

Chaco On Line pudo saber algunas de las distintas inquietudes respecto al servicio: Falta de Diazepan x 10 mg; paracetamol x500 mg y burocracia en la autorización de derivaciones médicas, tal es el caso de un paciente que debe atenderse en la Fundación René Favaloro de Buenos Aires.

Afiliados que aguardaban solución en la vereda de la Farmacia se quejaron de haber hecho el pedido a través de FARMA InSSSeP, desde hace una semana, sin haber recibido respuestas en la app.







App InSSSeP Farma

El argumento de los empleados era que como afiliados de FAC (Fondo de Alta Complejidad) debían esperar en sus domicilios para recibir los medicamentos mañana por la tarde. Esto motivó el amontonamiento de afiliados frente al portón donde atendía el personal.

Un adulto mayor insistía en la provisión del medicamento Diazepan x10mg por diagnóstico de vértigo. “En las farmacias del centro me dicen que no me cubre el InSSSeP con descuento”, expresó con tristeza luego de retirarse de la Farmacia del InSSSeP sin su medicamento.