Día de la Escarapela: "Reafirmar el compromiso con la patria desde donde nos toque", resalta el Instituto Belgraniano del Chaco

Noel Ibarra presidente del Instituto Belgraniano del Chaco a través de un comunicado enviado a la redaciòn de Chaco On Line expresa : "Fechas que no queremos dejar pasar, y sentimos la obligación de redoblar esfuerzos en nuestro intento de generar interés al compartir el legado de quienes forjaron nuestra patria, fechas como la de hoy, donde celebramos el Día de la Escarapela Nacional, celebración impulsada por el Consejo Nacional de Educación, en 1935, establecida para el día 18 de mayo.

Luego recuerda que "en febrero de 1812 el General Manuel Belgrano se encontraba al frente de las dos baterías en las costas del Paraná a la altura de Rosario, donde observó la heterogeneidad de los distintos regimientos y la necesidad de incentivar y unir fuerzas con un mismo distintivo. Por lo que decide dirigirse al Gobierno del Triunvirato el día 13 de febrero en estos términos: “Parece llegado el caso de que V.E. se sirva declarar la escarapela nacional que debemos usar, para que no se equivoque con la de nuestros enemigos, y no haya ocasiones que pueda sernos de perjuicio; y como por otra parte observo que hay cuerpo del ejército que la llevan diferente, de modo que casi sea una señal de división…” El gobierno dispuso entonces en un decreto del 18 de Febrero que en adelante se reconozca y use por las tropas de la patria la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Rio de la Plata compuesta de dos colores, blanco y azul celeste. Con esta medida Manuel cumplió uno de sus objetivos, obligar al gobierno que anuncie ya un propósito de independencia, siendo su siguiente paso, la creación de nuestra Bandera Nacional.

A manera de conclusiòn sostiene que "en este difícil momento, son muchos los ejemplos de sacrificio, el personal de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía, los docentes desde sus hogares y la difícil tarea de acompañar a los alumnos desde lejos, y el de todos los trabajadores que deben cumplir su función para que otros tengan la posibilidad de quedarse en sus hogares", finaliza.