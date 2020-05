COVID-19: Oftalmólogos denuncian falta de apoyo ante incrementos de elementos de prevención e insumos  

El doctor Andrés Héctor López, oftalmólogo y miembro de la Asociación de Oftalmólogos del Chaco en conversación con Chaco On Line detalla las dificultades que atraviesan los profesionales de de esa especialidad.

Estamos trabajando con todas las asociaciones oftalmológicas del país que nos nuclea es el Consejo Argentino de Oftalmología, tratamos de trabajar todos juntos en este momento crítico.

Nuestra especialidad no está recibiendo ningún tipo de apoyo y tenemos un costo muy alto en relación a la atención de los pacientes, porque tenemos un contacto estrecho directo menos de medio metro para el examen de los pacientes”, señala López. A esto, agrega su experiencia en su consultorio ubicado en el Centro Láser Ocular, Don Bosco 136. “Debo activar todo un protocolo con respecto a la vestimenta y también el personal que trabaja con nosotros, de igual manera para el paciente cuando entra. Eso también tiene una incidencia en el costo muy alta, porque con cada paciente tenemos que utilizar todo un sistema de protección de camisolines , gorra, botas, barbijos y que se descarta posterior al examen y todo eso se traslada al costo de atención. Lamentablemente no tenemos respuestas, y no hay cobertura o manera de mitigar ese gasto adicional que estamos teniendo y tratamos de conseguir mejores aranceles para nuestras consultas médicas. Hay un valor estimativo base a nivel nacional que cada provincia o lugar lo va ajustando a la realidad de cada región, ya que el incremento de los costos va en detrimento de nuestra economía, y bolsillos y paraliza todas las actividades en el país . A eso se suma un costo más elevado que lo que teníamos normalmente. Históricamente las obras sociales pagaron por debajo de los valores reales nuestras prestaciones y esto se hace complicado, caótico de resolver este problema, si no recibimos algún apoyo estatal o de las obras sociales sindicales o de las prepagas.

A continuación suma su voz, la doctora Sandra Núñez también miembro de la Comisión de Oftalmólogos del Chaco, en la que comparte con este medio periodístico digital las gestiones que vienen realizando para hacer sentir el reclamo. “Enviamos notas a la Federación Médica a través del Colegio Médico para solicitar el incremento de las prácticas, porque han quedado en valores históricos.

Para graficar el escenario laboral de un oftalmólogo, indica: “En nuestra clínica que está ubicada en Yrigoyen Nº 558 tomamos todos los recaudos necesarios, primero deben comunicarse al número de teléfono 4451953 y luego brindamos turnos por whatsapp, pero previamente preguntamos al paciente si tiene síntomas de COVID-19 y si ha viajado al exterior o tomado contacto con personas positivas de COVID-19.

Una vez ingresado al consultorio le colocamos alcohol en gel en las manos y le brindamos guantes descartables y camisolín, el barbijo lo trae el paciente”, aclara la profesional.

En relación a las urgencias precisa que “la atención es en el consultorio y se consideran los casos, como un reducción brusca de la visión o quemaduras con cal”, detalla.

Núñez como profesional de la salud relata como vive las condiciones laborales en este contexto de pandemia. “En este momento estamos absorviendo los costos respecto a los elementos de prevención, como los guantes que son descartables y los insumos que debemos usar para la atención se han encarecido.

Otra de las dificultades que menciona son : “Hace cuatro meses que nos debe la obra social del InSSSeP, que ya venía con atraso desde antes de la cuarentena”.

Para poder continuar con los reclamos la doctora Núñez señala: “Mantenemos contacto con los colegas a través de la plataforma Zoom para intercambiar ideas”.