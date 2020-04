Inauguran cartel señalizador en el barrio Emerenciano

Este fin de semana, se colocó, en el barrio Emerenciano, un cartel que señala el recorrido del barrio y sus espacios públicos. Dirigidos a que todos aquellos que van por primera vez tengan una guía del territorio público. Es un servicio a la comunidad. El barrio creció en cantidad y calidad y es un espacio que hasta personas de diferentes países han visitado. Tiene 11 años de existencia y es la demostración de que personas honestas y del sector obrero pueden hacer esto y más.







“Hacer visible lo evidente; más de 300 casas; estilo dúplex; pavimentadas; edificios públicos; centro de salud; bibliotecas ; centro recreativo y cultural Santiago Maldonado; plazas; radio comunitaria ; y muchos proyectos empezados y a concretarse. Digo todo esto en la zona Sur; que vale no sólo dinero sino esfuerzo humano. Te pueden dar todo el dinero del mundo pero si sos un ladrón o un mal administrador o bien una persona sin capacidad de ejecución, sin ideas políticas no se hubiera hecho absolutamente nada. Hoy es fácil criticar. Digo al que critica que se ponga el overol, que organice, que proyecte, que organice el trabajo que dé respuestas a la comunidad y después que se pongan hablar. Hay muchos que hablan sin conocer este trabajo, es obvio, que hablen no lo conocen”, expresa Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

Luego, apunta: “ y ¿ los que lo conocen?¿ piensan lo que dicen? Hay que ser caraduradura para negar el barrio Emerenciano, conociéndolo”.

“Por eso admiro, agradezco y pongo de ejemplo este pequeño gran paso que hicieron los compañeros colocando este cartel hoy en el barrio Emerenciano".

Hace más de un año solicitamos a nuestros compañeros y compañeras está iniciativa, hoy se concretó gracias a vecinos y militantes ellos son: César Sena Fernando Villordo y Jonatan Maggio pintaron. Ayudantes Meli Quintana; Fabián Morinigo; Cecila Barrientos; Alejandro Forlín y Claudio Ayala”, apunta la referente de la agrupación femenina del movimiento Socialistas Unidos. A lo que seguidamente, afirma: “Mil gracias por seguir construyendo sueños junto a nosotros; junto a Emerenciano. Socialismo popular.