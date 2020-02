Aumento de impuestos municipales: Bolatti asegura que buscará los consensos políticos para una nueva sesión

En el marco de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Resistencia, convocada con la intención de derogar las ordenanzas referidas al aumento de los tributos municipales, el concejal por el Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti (Frente Chaqueño)expresó: "Priorizamos en esta ocasión, lo legal, lo formal, lo institucional y todo lo que permita dar las garantías a nuestros ciudadanos, que lo que se vote, o la norma que se dicte en el Concejo Deliberante de su ciudad, sea el fiel reflejo de las posiciones y expresiones de quienes lo componen, en carácter de concejales”.

Más adelante, indicó que "hay algunos sectores que quieren modificar una medida, y nuestra propuesta busca reparar la legalidad, la formalidad y las garantías que requiere una institución” Así también. remarcó que “el impuestazo está llegando a los barrios, lo que parecía un debate del sector que concentra mayor capacidad contributiva, hoy se siente en el monto de las tasas e impuestos que recae sobre toda la ciudad, a 40 cuadras de la plaza central, abundan las boletas con incrementos mayores al 100 por ciento%, el aumento afecta a toda la ciudad", insistió Bolatti.

"Una ciudad se construye todos los días"

Luego, Bolatti dijo que es prioritario lo formal, y en relación a la sesión que trató la suba de impuestos remarcó que “se votó en general y no en particular, no teníamos en claro el contenido que se puso a consideración, por lo que no se conoció el texto final de la potencial norma”. Y después, anticipó: “vamos a trabajar en los consensos políticos para llamar a una nueva sesión que establezca impuestos y tasas justos".