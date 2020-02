Salom: "Voy a seguir peleando por lo que considero justo, una ordenanza más equilibrada y racional"

El concejal de Resistencia. Carlos Salom (UCR), manifestó que continuará “peleando” por lo que cree que es justo, en referencia a la modificación o derogación de la Ordenanza del aumento de impuestos. Luego de caída la sesión extraordinaria por falta de quórum, el concejal expresó su “frustración” por no haber podido sesionar y “encontrar el consenso necesario que lleve tranquilidad a los ciudadanos”. Adelantó que gestionará de manera conjunta con su bloque y con los demás concejales para poder sancionar una ordenanza “más equilibrada y racional”.

Tras la declaración de la caída de la sesión de este martes, por falta de quórum, el edil radical expresó su “frustración” por no haber podido sesionar y tratar la derogación de la Ordenanza N° 13.258/19, que aumentó las tasas y tributos municipales incluía aumentos en los tributos del orden del 190 por ciento.

“Esta situación no hace más que lesionar la credibilidad y la confianza depositada en nosotros por los ciudadanos de esta capital, sobre todo cuando ven que algunos no han querido buscar consenso”, expresó Salom, y luego apuntó dirigiéndose a los contribuyentes: “Más allá de sentirse traicionados o decepcionados, y que pudiéramos haber actuado contra del pueblo que nos votó, quiero ratificar mi compromiso de que esto no se acaba aquí, voy a seguir luchando para que esta ordenanza, denominada del “impuestazo”, sea derogada o modificada, por una alternativa más racional y equilibrada, con aumento tributario que sirva al municipio y no afecte a los contribuyentes de manera desmedida”.

Finalmente convocó a los concejales presentes, del bloque UCR, Teresa Celada, Carla Cantero, Dino Ortiz Melgrati y al concejal del Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti, a “seguir trabajando para encontrar puntos en común, en la búsqueda del consenso necesario que nos permita arribar a acuerdos más racionales que lleven tranquilidad, sobre todo económica, a los contribuyentes”, concluyó Salom al cierre de la sesión extraordinaria.