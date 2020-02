Zdero a Chapo: "No se enoje, más vale ocúpese"

El diputado provincial Leandro Zdero le dice a través de una carta abierta al ministro Juan Manuel Chapo que “no se enoje, más vale ocúpese”.



“No es bueno dejar pasar semejante ‘sacada de lazo’, es decir, la responsabilidad del Estado en la salud pública de la provincia”, plantea Zdero. Luego afirma que “hace años, venimos advirtiendo el deterioro del sistema sanitario y la falta de criterios en la administración de recursos. La atención no está garantizada por la falta de insumos, medicamentos, aparatos y camas, entre otros elementos fundamentales para la atención demandada”.



“Señor ministro, no está bueno enojarse si desde la oposición le advierten estas anomalías”, remarca Zdero. Por el contrario, señala que este “es un mensaje para alertar que el problema existe, tratar de solucionarlo y no empeñarse a no reconocer lo que está a la vista de todo".



“Considero que su ataque a la UCR no ayuda mucho, sólo resta y argumenta la falta de voluntad en admitir el problema generado por un proyecto político que no ha priorizado a la salud pública desde el año 2.007 en adelante, ¡sí, hace 12 años!”, enfatiza Zdero.

“La mejor manera de encontrar la solución es reconocer el problema, asumirlo y hacerse cargo. No es bueno que los funcionarios supongan los problemas detrás de un escritorio, hay que hacerlo en territorio adonde está el problema”, dice el representante de la UCR en la Legislatura. A lo que además, indica que “Da mucha impotencia que nos digan que no hay analgésicos, remedios ni insumos; los aires acondicionados no funcionan, el lugar está sucio permanentemente. Existe un estado de abandono en el que se encuentra el nosocomio más importante de la región, un centro asistencial de cabecera, donde falta absolutamente todo, donde o está cerrado, no funciona o no sirve y siguen los anuncios importantes, pero las respuestas, no llegan o ya no importan, porque si llegan tarde, es como si no hubieran llegado”, subraya Zdero.



“Tenemos excelentes médicos, enfermeros y profesionales que ponen voluntad y esfuerzo, pero aunque quieran no pueden curar a la gente. Nadie puede desconocer que la salud comenzó a decaer y hoy está en Terapia Intensiva”, afirma el legislador.





“Vengo con respeto a pedirle: No intente ocultar con agravios un problema que todos los chaqueños visualizamos y lo sabemos”, expresa el diputado provincial.



“Somos una oposición que opina con respeto, aporta ideas y acciones para el mayor bienestar de la población. Dedique su tiempo a la responsabilidad que le ha concedido el pueblo del Chaco porque de los aciertos ustedes mismos se ocuparán de transmitirlos, pero en los errores estaremos siempre aturdiendo con la voz del pueblo aunque incomode y enoje a personas como Usted!”, señala Zdero en la carta abierta dirigida al ministro Chapo.