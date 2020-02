Suba de impuestos: Bolatti va por la derogación de la Ordenanza tributaria

El concejal Fabricio Bolatti presentó el lunes por la mañana un proyecto para que se revea la ordenanza que aplica el incremento de impuestos que afecta a los vecinos de Resistencia.

"Fundamentamos esta medida porque nos parece desproporcionado el aumento de los tributos municipales y en la forma que se llevó a cabo el proceso legislativo", explica Bolatti el sentido de la iniciativa.

"Este aumento, que en algunos casos supera al 300 por ciento, es desproporcionado en relación a la inflación registrada durante el año pasado y a la proyección de gastos del presupuesto municipal" apuntó el representante del Frente Chaqueño en el Concejo Municipal de Resistencia.

Además, el edil resaltó "en la sesión dónde se aprobó el impuestazo, pretendimos dotar al Ejecutivo de una herramienta que le permita tener gobernabilidad, pero el proceso estuvo viciado de diversas irregularidades, entre otras se votó en general y no se permitió debatir los puntos ni analizar la iniciativa en particular, básicamente no tuvimos cabal información"

"Por ello proponemos convocar a una nueva sesión que permita rediscutir los porcentajes de los aumentos. Así también se debe conformar una comisión entre integrantes de los diferentes bloques a fin de reunirnos con las diferentes partes para atender y escuchar las demandas de diferentes sectores de la sociedad”