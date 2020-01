Emiliano Khayat y Rocìo Lens para celebrar el Día Nacional del Músico

El jueves 23 de enero, desde las 18, en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear y Mitre) se desarrollará el Ciclo Activa Música, con el cual el espacio dependiente del Instituto de Cultura festejará el Día Nacional del Músico, instituido en conmemoración del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.

La propuesta comenzará con una clínica a cargo de Gabriel Améndola, más tarde, el músico Emiliano Khayat ofrecerá un espectáculo y la correntina Rocío Lens cerrará la jornada con la presentación de su disco.

Inspiración de generaciones

El poeta y cantautor argentino es inspiración cotidiana para las generaciones de artistas emergentes, y en ese contexto, celebremos que la música se enseña en las escuelas teniendo en cuenta el lenguaje propio de su arte, descubriendo las posibilidades expresivas; su relación con la danza; la participación en proyectos creativos individuales y colectivos; y la relación con la construcción de identidad y cultura.

Clínica de música a través de la guitarra

A las 18, en el segundo piso de Casa de las Culturas, se realizará la Clínica de música a través de la guitarra con Gabriel Améndola. El cupo limitado y las inscripciones en Recepción de la Casa o por redes sociales (Instagram y Facebook del espacio cultural).

Gabriel Améndola es un joven guitarrista y compositor chaqueño nacido en la ciudad de Resistencia, actualmente radicado en Capital Federal, donde participa en diversos proyectos junto a grandes artistas referentes de la escena nacional. A fines del año 2.016 finaliza la grabación de su primer disco solista con 13 canciones de su autoría y la colaboración de artistas consagrados como Emilio Del Guercio, Rodolfo García y Dhani Ferrón; Roy Quiroga y Pablo Memi, entre otros.

Emiliano Khayat

A las 21, el músico chaqueño Emiliano Khayat presentará el espectáculo Yaraví un viaje en piano por la Argentina premiado por el Fondo Nacional de las Artes como la mejor obra folclórica inédita 2.018.

Yaraví es un concierto de piano sobre proyecciones de lentos recorridos por las diversas culturas y paisajes de la Argentina. Las obras de piano están compuestas durante esos viajes fusionando los estilos tradicionales con influencias del jazz y la música contemporánea.

Emiliano Khayat nació en Resistencia, es compositor y arreglador especializado en música sudamericana. Pianista y acordeonista, se graduó en la Escuela de Música Popular de Buenos Aires y ha trabajado como músico con Tonolec, Peina Catú y Veronika Silva, entre otros.

Fue el ganador del Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Folklore argentino en 2.018.

Rocío Lena

Más tarde, para cerrar la jornada, en el patio de Casa de las Culturas la cantante y compositora correntina Rocío Lens presentará los temas de su novel disco No me puedo quejar. De esta manera, Rocío Lens dará a conocer temas de su autoría, acompañada por su grupo en su presentación en vivo.

La presentación de Rocío estará acompañada con degustaciones de cervezas artesanales y gastronomía regional.

Además, el jueves 30, el ciclo Activa Música se replicará con la presentación de la banda correntina Mango Dub y una agrupación que promete sorpresas para el ciclo.