Perduk niega "pase político"

Ante aseveraciones que circularon durante el fin de semana, acerca de un pase político del intendente de Tres Isletas, Ladislao Perduk, al Frente de Todos. El jefe municipal salió al cruce para desmentir las versiones.

En tal sentido, afirmó que “la reunión fue únicamente de trabajo en pos del crecimiento de la ciudad”. Así es que relató: “En la mañana del domingo, junto parte de mi equipo del Gabinete municipal, he participado de una audiencia junto al Gobernador Capitanich y otras autoridades provinciales, en la cual hemos dialogado muy amablemente buscando únicamente como objetivo, el fortalecimiento de nuestra ciudad y el crecimiento de la misma. Nunca fue mi intención integrar ningún frente político partidario con el actual Gobernador y en ningún momento se puso en tela de juicio mi posible incorporación al mismo. Fui a verlo como intendente, el me recibió como gobernador y trazamos una agenda en común con temas de interés para mis vecinos de Tres Isletas, realmente no entiendo cómo ni porque llegan algunos medios a estas conclusiones y supongo, más bien estoy seguro que no nació del seno del propio gobernador”, indicó el intendente Perduk.