Alberto Fernández inaugura 25 viviendas en La Leonesa

El Presidente Alberto Fernández llegó por primera vez en visita oficial a la provincia del Chaco. En la oportunidad, se dirigió a La Leonesa, donde inauguró un complejo habiltacional de 25 viviendas.

Previo al acto protocolar, recorrió las viviendas recientemente construidas. Así es que ingresó a la casa adjudicada al vecino Gustavo Ruiz Díaz, quien manifestó su beneplácito porque la entrega de la vivienda fuera realizada por el mismo Presidente.

El complejo habitacional se encuentra en la zona Norte de La Leonesa, un lugar que se destaca por el amplio verde, rodeada de barrios tanto en el Sur, Este y Oeste de la ciudad.

Intendentes de la región se llegaron a La Leonesa, con la expectativas de que en sus respectivos municipios se reactive la obra pública con la construcción de similares viviendas.

Uno a uno, se fueron entregando los títulos de propiedad a los beneficiarios. Fernández estuvo acompañado por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el intendente de La Leonesa, José Carbajal, entre otros funcionarios.

Al momento del acto inaugural, José Carbajal, expresó: destacó que Fernández es el primer presidente de la historia que visita el Departamento Bermejo. A la par, expuso su beneplácito porque el mandatario nacional pasa por los proyectos productivos que se desarrollan en esta localidad. Se mostró agradecido por la visita a cómo a os proyectos se le agrega valor agregado a la ruralidad.

En su mensaje, Fernández afirmó su visita a La Leonesa tiene que ver con el hecho der cumplir con los que menos tienen. “Sé que a los que más tienen les duele que les pidan mayor esfuerzo. No me voy a cansar de decir a que no hay argentinos del centro y de argentinos de la periferia, somos todos argentinos con derecho a vivir dignamente”.