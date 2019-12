La CTA Autónoma Chaco rechaza la emergencia provincial

La Central Autónoma Chaco expresas rechazo al proyecto de Ley de Emergencia, presentado por el Ejecutivo Provincial. Solicita a los legisladores que “no sean cómplices de este atropello” y no aprueben esta iniciativa “así como está presentado”.

Desde la CTA Autónoma Chaco se rechaza el proyecto de Emergencia presentado por el gobernador Jorge Capitanich y denuncia que “al mismo tiempo que liquida derechos laborales, es un instrumento de ajuste brutal y plancha la economía”.

En un documento que suscribe Noelia Soledad Effenberger,.secretaria general de la CTA Autónoma Chaco, denuncia que “a pocos días de asumir el gobernador Capitanich, envía a la Cámara de Diputados un proyecto que palidece el ajuste de Macri y Peppo, y, se constituye en un ataque a derechos que hemos conseguido los trabajadores”.

“Capitanich envía un proyecto de Ley de ‘emergencia’ que priva de derechos por 10 años, algo contradictorio en sí mismo, ya que, o es una emergencia, o es una ley para una década. Por otra parte, habló en toda su campaña del diálogo con todos los sectores, pero envía un proyecto inconsulto que le otorga súper poderes”, plantea la CTA Autónoma Chaco.

“¿Por qué decimos que pretende cercenar derechos e implica ajuste?”, deja el interrogante.A lo que seguidamente señala: “básicamente porque prevé que no habrá vacantes para ingreso al Estado por 10 años. Si bien nos hemos pronunciado en contra del último pase a planta que dejó afuera a los verdaderos trabajadores, esto no implica que avalaremos esto que significa más precarización laboral, ya que miles de chaqueños seguirán trabajando por migajas y sosteniendo instituciones básicas, con sueldos de hambre y sin posibilidad de acceder en una década a la Estabilidad Laboral. Además, ‘se revisarán’ contratos, lo que en la práctica podría significar despidos disfrazados de no renovación de contratos”.

Además, la CTA Autónoma Chaco advierte: “No piensen quienes ya son empleados del Estado, que quedaron afuera de este proyecto, ya que el mismo establece la posibilidad de ‘traslados y reasignaciones de funciones’ unilateralmente”.

“Eso no es todo, ya que además le brinda a Capitanich la posibilidad de contraer préstamos y lo habilita a comprometer fondos de coparticipación para el pago de los mismos; termina con el sistema de control de las licitaciones ya que habilita la contratación directa, hecho que no es nuevo dado que Capitanich defendió este sistema en su último gobierno. Pues encargó las compras del Estado con Fondos fiduciarios a través de la Fiduciaria del Norte”, planteó la central obrera chaqueña.

En este sentido, solicita la CTA Autónoma Chaco “a nuestros diputados que no se conviertan en cómplices de este atropello y no aprueben este proyecto así como está presentado”.

Además,convoca “a todos los sectores a la unidad para resistir esto que sin dudas implica más ajuste”.