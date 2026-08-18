Impulsan una ley de tarifas eléctricas reducidas y equitativas para las regiones más cálidas del país

Puntos clave de la noticia



Régimen de Equidad Tarifaria: Propuesta orientada a bajar el costo mayorista de la energía en provincias con temperaturas extremas sostenidas.

Provincias alcanzadas: Beneficia a Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y zonas cálidas del norte de Santa Fe y Córdoba.

Escala de bonificación por ingresos: Descuentos del 70% en la factura para hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas y del 25% para quienes superen ese tramo.

Protección a sectores clave: Descuento del 50% para escuelas, hospitales públicos y entidades de bien público, junto con un 90% de bonificación permanente para usuarios electrodependientes.

Criterio bioclimático IRAM: Utilización de parámetros científicos sobre el clima regional para definir los bloques de consumo protegido, especialmente en época estival.

Sin nuevos impuestos: La iniciativa reasigna fondos existentes del sistema energético para financiar el beneficio sin generar cargas fiscales adicionales.



Las condiciones bioclimáticas del Norte argentino exigen un esquema energético diferenciado. Un proyecto presentado en el Congreso de la Nación busca establecer un Régimen de Equidad Tarifaria Eléctrica diseñado específicamente para las zonas cálidas y muy cálidas del país. La iniciativa parte de la premisa de que encender un ventilador o un aire acondicionado en jornadas con temperaturas superiores a los 40 grados constituye una necesidad básica de habitabilidad y no un consumo suntuario.

El texto contempla un bloque de consumo protegido de electricidad durante todo el año, con un incremento de los beneficios en los meses estivales de mayor demanda. Para ello, utiliza la clasificación técnica de normas IRAM que identifican las distintas zonas bioclimáticas de la Argentina. La medida alcanza a provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan, sumando también a departamentos del norte de Córdoba y Santa Fe.

En materia de segmentación socioeconómica, el esquema otorga una bonificación del 70% en la boleta de luz a las familias con ingresos equivalentes o inferiores a tres canastas básicas. Para los sectores de mayores ingresos, la deducción alcanza el 25%. De forma complementaria, el proyecto garantiza un 50% de descuento para instalaciones comunitarias —como hospitales públicos, escuelas y entidades de bien público— y preserva una cobertura del 90% durante todo el año para los usuarios electrodependientes.

La urgencia del debate radica en la realidad social del territorio, donde la ausencia de redes de gas natural en amplias zonas del Nordeste convierte a la electricidad en la única fuente accesible para la refrigeración, la calefacción y la cocción de alimentos. Sin una tarifa adaptada al ingreso medio regional, el costo del servicio absorbe una porción desproporcionada del presupuesto familiar.

Financieramente, la propuesta articula los recursos ya existentes dentro del sistema energético nacional sin recurrir a la creación de nuevos impuestos. El objetivo central se enfoca en federalizar el acceso a la energía, garantizando que residir en zonas con climas rigurosos no derive en un endeudamiento sistemático para cubrir servicios esenciales.