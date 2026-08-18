Chaco se convierte en el epicentro de la mediación comunitaria y la prevención de conflictos sociales

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Capacitación integral: El Curso Nacional de Mediación Comunitaria se dicta en la provincia de Chaco para formar a personal del ámbito municipal, provincial, legislativo y judicial.

Estructura académica: El trayecto combina instancias teóricas introductorias, simulaciones de entrenamiento práctico y un esquema de pasantías territoriales.

Técnicas de abordaje: El programa enfatiza herramientas transversales como la escucha activa, el diálogo asertivo y la negociación directa para evitar el alza de tensiones sociales.

Desjudicialización de disputas: La mediación temprana actúa como una alternativa ágil que resuelve desentendimientos de convivencia antes de ingresar al sistema procesal de justicia.

Abordaje de temáticas complejas: La agenda del trayecto incluye contenidos orientados a la intervención territorial ante situaciones de microtráfico y consumos problemáticos de sustancias.

Chaco se transforma en sede del Curso Nacional de Mediación Comunitaria para la resolución pacífica de conflictos



La provincia de Chaco recibe una formación especializada en mediación comunitaria para fortalecer el diálogo social y la resolución pacífica de diferencias. El encuentro reúne a trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con el fin de descentralizar las herramientas de gestión pacífica de controversias.

La ciudad de Resistencia recibe una propuesta formativa intensiva en mediación comunitaria orientada a dotar de herramientas teóricas y prácticas a trabajadores de diversos ámbitos del sector público. El trayecto formativo aborda la prevención y el abordaje temprano de disputas de convivencia social mediante el diálogo, la escucha activa y la negociación directa.

La iniciativa contempla módulos introductorios, talleres de entrenamiento práctico y un periodo de pasantías institucionales. Esta estructura metodológica busca dotar a los asistentes de destrezas aplicables en la cotidianidad de los barrios e instituciones del territorio, promoviendo espacios donde las partes logren acuerdos equitativos sin requerir intervención judicial.

A la par del fortalecimiento del tejido social, la agenda de trabajo incorpora mecanismos dirigidos al abordaje integral del microtráfico y la atención de consumos problemáticos de sustancias en el marco comunitario. La iniciativa consolida espacios de aprendizaje colaborativo donde se intercambian experiencias locales orientadas a perfeccionar la atención ciudadana y agilizar las respuestas ante reclamos o fricciones cotidianas.

Con esta instancia formativa, la mediación se consolida como una vía idónea para despresurizar el sistema judicial formal, garantizando respuestas cercanas, dinámicas y eficientes para la comunidad.