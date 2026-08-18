Claves del informe económico pyme (julio 2026)

Caída generalizada: El IPAE registra una baja interanual del 7,0% en julio y acumula una contracción del 6,8% en el año.

Brecha sectorial: Diferencia de 20 puntos entre el mejor desempeño (Despacho de Combustible: +3,6%) y el peor (Industria Manufacturera: −16,6%).

Estrategia comercial defensiva: Implementación masiva de promociones, combos y financiación para mantener volumen a expensas del margen de ganancia.

Frenos al desarrollo: El costo de reposición de mercadería, la presión impositiva y la falta de crédito ahogan la operativa de las pymes locales.

Competencia informal: Crecimiento en el ingreso de productos del circuito no registrado desde Paraguay y Bolivia.

Industria en crisis: La manufactura no suma ningún mes positivo en 2026, condicionada por el costo de los insumos y la falta de liquidez.

La actividad económica pyme cae 7,0% en julio y profundiza la brecha entre sectores

La actividad económica pyme en la provincia del Chaco registra una fuerte caída del 7,0% interanual en julio de 2026. Según los datos del Índice Pyme de Actividad Económica (IPAE) elaborado por la Federación Económica del Chaco, la producción regional acumula una retrocesión del 6,8% en los primeros siete meses del año. Aunque el indicador desestacionalizado muestra un leve avance mensual del 1,1%, la contracción interanual se acelera en comparación con el 4,1% detectado en junio.

La disparidad entre rubros alcanza los veinte puntos porcentuales en el territorio provincial. Mientras el despacho de combustible encabeza los aumentos con una suba del 3,6% interanual, la industria manufacturera sufre un desplome del 16,6%. Cuatro de los siete sectores analizados operan en terreno negativo. Las escasas variaciones positivas responden exclusivamente a dinámicas temporales como el calendario agrícola, la estacionalidad invernal y las promociones crediticias de la coyuntura.

El consumo se sostiene sobre soportes transitorios y de bajo impacto a largo plazo. La inyección de liquidez por el medio aguinaldo y las vacaciones de invierno generan un alivio momentáneo que impacta de forma dispar en los comercios. Para hacer frente a este escenario, los establecimientos implementan una estrategia defensiva basada en descuentos, combos e incentivos con tarjetas de crédito, priorizando sostener el volumen de ventas a costa de una reducción sustancial en los márgenes de ganancia.

Las pymes chaqueñas enfrentan una presión continua en tres frentes operativos clave:

Costos de insumos: Incrementos constantes en precios de materias primas y reposición de mercadería.

Carga impositiva: Alta presión tributaria que asfixia la caja operativa de los locales.

Restricción crediticia: Endurecimiento en el acceso a financiamiento bancario y dificultades operativas por cheques rechazados, sumado a la competencia desleal por el ingreso de mercadería informal desde las fronteras con Paraguay y Bolivia.

La industria manufacturera se posiciona como el sector más castigado del entramado económico. Con caídas del 1,1% mensual y un acumulado negativo del 12,7% en el año, el rubro no logra recuperarse del desplome sufrido en marzo. Los industriales señalan que el problema estructural se centra en la suba del precio de los insumos y en la pérdida de capacidad de compra de los clientes, condicionada por el recorte de líneas crediticias en el mercado bursátil y bancario.