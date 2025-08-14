"Nieve roja" estrena en Flow

La serie está protagonizada por Nazareno Casero y Justina Bustos con Juan Gil Navarro, junto a un destacado elenco que incluye a Micaela Riera, Mariano Martinez, Gastón Cocchiarale y Ariel Pérez De María, con la participación especial de Alfredo Casero.

“Nieve Roja” narra cómo un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa en una base en la Antártida. Aislados y bajo la vigilancia de una inteligencia artificial llamada Agatha, comienzan a desaparecer uno a uno en circunstancias cada vez más extrañas. Lo que empieza como un experimento corporativo se transforma en una lucha por la supervivencia, la identidad y el poder, revelando oscuros secretos sobre su origen, su conexión genética, y el verdadero propósito detrás de la evaluación.

Compuesta por 8 episodios de 30 minutos, este thriller psicológico está dirigido por David Bisbano quien también es guionista junto a Andrés Gelós y Natacha Caravia y ha sido producida por StoryLab, con Diego Palacio y Nacho Viale como autores y productores ejecutivos, Lorena Bruquetas como directora de producción, Micaela Montero como coordinadora de producción y Pacho Geraghty como director de fotografía.

“Nieve Roja” se suma al catálogo de Flow como parte de una estrategia para potenciar la industria nacional, con talentos locales y propuestas diferenciales para disfrutar en la plataforma.