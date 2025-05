Pedrini: "El bloque de Milei y Zdero actuó directamente contra los jubilados y contra el Chaco”

El diputado nacional por el Chaco, Juan Manuel Pedrini denuncia que legisladores alineados con el presidente Javier Milei y el gobernador chaqueño Leandro Zdero dejaron sin quórum a la Cámara baja, frustrando el tratamiento de un proyecto previsional.

“El bloque de Milei y Zdero actuó directamente contra los jubilados y contra el Chaco”, afirma Pedrini, al referirse a la sesión en la que se iban a debatir tres puntos centrales: la continuidad de la moratoria previsional, un aumento de emergencia para jubilaciones y pensiones, y una compensación financiera mensual a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

El legislador justicialista alerta que, sin moratoria, sólo una de cada diez mujeres argentinas podrá acceder a la jubilación, y apenas tres de cada diez hombres.

“No se trata de personas que no trabajaron, sino de trabajadores a quienes sus empleadores no les hicieron los aportes correspondientes”, apunta. A ello, acota que la moratoria para evasores, pero no para los trabajadores”.





El proyecto también incluía un aumento excepcional del 7,2% en las jubilaciones y la elevación del bono previsional de $70.000 a $115.000, con un mecanismo de actualización mensual según el costo de vida.

Además, la iniciativa preveía que la ANSES transfiriera mensualmente a las provincias con sistemas previsionales propios, como el Chaco, el 12% del déficit anual del año anterior. “Se privó al InSSSeP de recursos fundamentales para sostener nuestro sistema previsional, que ya se encuentra en una situación crítica”, subraya el legislador chaqueño.