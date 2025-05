Ayala: "Esta  fuerza, pese a tener poco tiempo de vida, se ha consolidado como tercera fuerza"

En conferencia de prensa, los principales dirigentes de Primero Chaco destacan la performance electoral desarrollada que

En sus primeras expresiones, Magda Ayala expresa: “Primero Chaco vino para quedarse, plantó sus cimientos y esto no lo podemos lograr solos, lo hacemos con todos y cada uno de ustedes, con todos y cada uno de los militantes, por eso los ataques y las peleas permanentes. Nosotros tuvimos la capacidad y la coherencia necesaria de seguir transitando este camino, no solamente al hablarlo sino a través de las acciones, Primero Chaco escucha, que Primero Chaco tiene territorio, tiene testimonio, eso es muy importante, porque también entendimos aquel mensaje del 2023, pero también tenemos que entender el mensaje del pueblo chaqueño y fueron muy poquitos los chaqueños que fueron a emitir su voto, a ejercer su derecho,¿ qué quiere decir eso? Que están muy enojados con la forma de hacer política, con las peleas, con las discusiones, claramente no resuelve nada eso al pueblo chaqueño”.

“Por eso hoy Primero Chaco hoy está aquí, Primero Chaco plantó sus cimientos para recomenzar , claramente ser una alternativa en el 2027 , pero eso no depende de nosotros. Debemos tener la grandeza y la humildad que los caracteriza a los otros de poder convocar a diferentes compañeros y amigos para que se sumen a este hermoso espacio, un espacio que entiende las ideas, fundamentalmente que tienen coherencia”, resalta.

“Hoy primero quiero agradecer a todo el pueblo de la provincia del Chaco, quiero decirles algo es un espacio que tiene muy poquito tiempo de vida y se ha consolidado como una tercera fuerza, porque al tener muy poco tiempo de vida llegamos a todas las localidades, pese al clima y al corto tiempo, que humanamente no podíamos pero que teníamos representantes en cada una de las localidades”, afirma.