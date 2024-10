Vuelven a rechazar pedido de audiencia a Zdero

Encargadas de Merenderos y Comedores Comunitarios del movimiento Libres de Sur Territorial, luego de intentar una presentación hoy lunes, vuelven a insistir en Casa de Gobierno un pedido de audiencia dirigido directamente al Gobernador Zdero, el cual nuevamente es rechazado por el secretario de Gobierno, Cristian Quiroga, afirmando este funcionario cumplir instrucciones del propio mandatario provincial.

“Es el segundo rechazo que nos hacen en dos semanas. Esto es una barbaridad, ya que todos los funcionarios públicos están obligados a, por lo menos, recibir las solicitudes de audiencias que se les presentan. Eso va contra la Constitución, contra las leyes y contra todos los procedimientos”, manifiesta Sonia Cardozo, coordinadora territorial de Libres del Sur.

“Consideramos que es un hecho inédito, ya que nunca pasó una cosa así y es lamentable que en un provincia que tiene la capital y área urbana más pobre del país, con más de 320 mil ciudadanos viviendo bajo la línea de pobreza y 160 mil indigentes, el Gobernador no quiera siquiera recibir una nota planteándole alternativas y mecanismos para trabajar en conjunto y enfrentar, en articulación con todos los sectores, el grave problema del hambre y la malnutrición que padecen nuestros niños, niñas y adolescentes, agravado por la política de ajuste y pobreza del gobierno de Milei”, remarca Cardozo.

“Continuamos sin respuestas a los reclamos de asistencia alimentaria a los comedores y merenderos comunitarios de toda la provincia porque los funcionarios de Desarrollo Humano del gobierno provincial no dan respuestas, son ineficientes y no funcionan, tal como lo prueba la destitución de la actual ministra ocurrida hoy. Es por ello que recurrimos directamente a intentar tomar contacto con el gobernador, ya que sus funcionarios evidentemente no dan respuestas y obran con destrato hacia las personas”, acota.

“En los próximos días vamos a seguir insistiendo con esto, evaluando distintos tipos de medidas, hasta que se cumpla la ley y para que ningún funcionario deje de recibir los planteos que le hace la ciudadanía, es su obligación de escuchar los planteos que le hace cada ciudadano y dar respuestas, y de confirmar esto que dice el secretario privado del gobernador, es una muy mala noticia para el pueblo del Chaco, ya que la soberbia y la falta de sensibilidad social por parte de funcionarios a ningún buen puerto conducen”, concluye Cardozo.