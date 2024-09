Los datos relavados por AHF Argentina entre jóvenes de 14 a 24 años en sus dos centros comunitarios de Salud Sexual, vislumbran que el 80% de los jóvenes que reciben diagnóstico de VIH y/o sífilis refieren no usar siempre preservativos en sus relaciones sexuales. Este dato es alarmante ya que el profiláctico es el método más eficaz de prevención de ITS. Además, en ese mismo rango etario se detecta que hay el doble de casos de sífilis que de VIH.

AHF Argentina comparte su iniciativa #ForremosLaPrimavera donde remarca la importancia de la combinación de métodos de prevención a la hora de tener relaciones sexuales de manera segura y placentera. El uso del preservativo desde el inicio de la actividad sexual previene la transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y de embarazos no deseados.

Con el objetivo de implementar políticas específicas, con foco en quienes integran las poblaciones más vulnerables, Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo de AHF Argentina menciona: “Trabajar de manera conjunta con todos los eslabones de la sociedad es clave para concientizar a todas las personas, en especial a los jóvenes. Sacarles el tabú a estos temas y que puedan acceder a la información necesaria para vivir una vida sexual plena y cuidada”.

Exposición a las infecciones

Desde el comienzo de la vida sexual las personas pueden estar expuestas a infecciones. Para decidir cómo cuidarse, es fundamental que los jóvenes tengan acceso a la educación sexual integral. Al conocer las diferentes vías de prevención, podrán elegir voluntariamente con cuáles se sienten más cómodos y seguros.

En el caso del preservativo, al usarlo correctamente (es decir durante todas la relaciones sexuales, orales, anales y vaginales; y de inicio a fin), puede prevenir la mayoría de las ITS. Todas las personas pueden estar expuestas, independientemente de la orientación sexual e identidad de género.

Las infecciones no generan inmunidad

Es importante destacar que las infecciones no generan inmunidad una vez contraídas, por lo cual una persona puede adquirir reiteradas veces una misma infección y, no todas las ITS presentan síntomas, molestias o heridas visibles.

Algunas son fácilmente curables, si se detectan y se tratan a tiempo, de esta manera se evitan consecuencias graves para la salud. Es por esto que se recomienda realizarse exámenes de manera regular para detectar las ITS a tiempo y prevenir su transmisión.

Fuente: InfoGEI