El diputado de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker, habla acerca de la necesidad de aprobación de medidas urgentes para abordar la crisis energética anunciada por Cammesa. "Este miércoles necesitamos poder aprobar la emergencia eléctrica, no hay tiempo para seguir con discusiones partidarias", afirma el diputado provincial radical.

"Con esto le podemos dar solución definitiva a los problemas que no resolvieron en 16 años", indica Gyoker. "Hoy seguimos pagando millones de dólares del acueducto que no terminaron y superendeudaron a la provincia", expresa. "Miles de millones de dólares tomó Capitanich y ahora salen con que el crédito es malo. Estamos en un contexto de crisis energética, hasta sus propios intendentes reclaman que aprobemos la ley porque los cortes de luz no diferencian en partidos políticos", relata.





"Hablan de trabajo, de educación, de salud y de seguridad, pero nada de esto va a haber si no resolvemos los problemas energéticos. Quienes hoy impiden que empecemos a tomar medidas son los que no se preocuparon por traer soluciones de fondo", reafirma.