Experiencia Queen vuelve a Resistencia, con dos presentaciones

Este sábado 7 de septiembre en dos funciones, 19 y 21 horas, se presentará Experiencia Queen en el complejo cultural Guido Miranda (Colón 164).

Experiencia Queen es un espectáculo que recrea los conciertos de Queen, tanto en lo musical, como en lo escénico. Los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes de Queen, con vestuarios e instrumentos originales.

Himnos inolvidables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are The Champions forman parte de un gran repertorio para disfrutar y emocionarse en familia.

En pocos años, Experiencia Queen se ha posicionado como un espectáculo de altísimo nivel musical y artístico, logrando grandes convocatorias en sus funciones por toda la Argentina y Latinoamérica.

Las entradas tienen un costo de $17.000 y $21.000, según ubicación y pueden adquirirse en la boletería del teatro, de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.