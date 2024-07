Bienal: Espectáculos libres y gratuitos, del sábado 13 al domingo 21

Estos shows son producidos por el Instituto de Cultura del Chaco y cuentan con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).











Grilla completa de artistas





Sábado 13

22:00 Mauro Siri

22:40 La Callejera



Domingo 14

21:30 Orquesta Folklórica De Corrientes

22:00 Noche Paraguay



Lunes 15

22:00 Maxi Pachecoy

22:40 Guaú Trío

23:30 Raly Barrionuevo



Martes 16

22:00 Llamada de candombe “Dinastía”

22:30 Bloco de girasoles

23:00 Roda roost

23:30 Los Tulipanes



































Miércoles 17

22:00 Algo al Spiedo

22:40 Negroovs ensamble con Coro Qom Chelaalapi

23:30 Dante Spinetta



Jueves 18

21:10 Madre Canción

22:30 G.P. AlIVE Productions - "Thank you, Bulgaria"

23:30 Dos más uno



Viernes 19

22:00 G-latina

23:00 Los Caligaris



Sábado 20

21:20 G.P. AlIVE Productions - "Thank you, Bulgaria"

22:30 Daiuja “Rave del Litoral”

23:30 DJ Nico Vallorani



Domingo 21

21:30 Not Criu

22:30 Flor Álvar