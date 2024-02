Lalo Aguilar y un nuevo sencillo

Lalo Aguilar - No Tienes Idea (Video Oficial) Escucha ahora mi nuevo sencillo “NO TIENES IDEA” ya disponible en todas las plataformas digitales. SUSCRIBETE a LALO AGUILAR en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCakXyYH-tR3fpT0WSFFKKZA Autor: Ruben Rios LETRA: Si elegir donde nacer fuera una opcion Hubiera pedido muy cerca tuyo Para ser tu compañero de salon Y no simplemente un loco soñador Que anhela tus besitos como su desayuno Eres tan bella y eso no lo dudo Pero el amor y la larga distancia no tienen futuro No tienes idea lo que deseo tomar tus manos Sentir tu aliento dejar en claro que habia esperado tanto este momento Por que una pantalla no les hace justicia a este sentimiento No tienes idea lo que te pienso desde que amanece hasta que me duermo Quiero escapar vivir contigo y que no sea un sueño La vida a sido cruel al ponerte tan lejos sin ningún consuelo te necesito aqui Para sentirme completo de nuevo #notienesidea #laloaguilar Contrataciones: +52 (841) 886 52 09 ©2023 Lalo Aguilar.