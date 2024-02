La Cooperativa de Motomandados llama a la inscripción al seguro nacional gratuito

Desde la Cooperativa de Trabajo convocan a la inscripción al seguro gratuito, dirigido a trabajadores de delivery.

"Lo que pretendemos es que ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado”, parafrasea la Cooperativa de Motomandados al ex ministro de Economía, Sergio Massa cuando mantuviera un encuentro con el sector.

A través de un formulario de Nación Seguros, los trabajadores del sector pueden realizar la preinscripción de manera rápida para luego esperar que desde la aseguradora tome contacto con los beneficiaros y así culminar con los requisitos para lograr a partir del 15 de diciembre ser cubierto por dicho seguro.

La cobertura del seguro anunciado para este sector de trabajadores precarizados son:

Responsabilidad Civil contra Terceros

Cobertura de Responsabilidad Civil contra terceros para la movilidad de las personas que realizan servicios de reparto, entrega o retiro de productos.

• Hasta la suma de $1.000.000 por evento

• Sin deducibles

• Cobertura: en todo el país

Accidentes Personales Prestacional

Cobertura de Accidentes Personales Prestacional para individuos que desarrollen actividades de Delivery o Mensajería (independientemente de su medio de transporte).

• Muerte por accidente: $5.000.000

• Incapacidad total o parcial permanente: $5.000.000

• Asistencia médica prestacional: $1.000.000 (sin franquicia)

• Sepelio prestacional

• Renta diaria por internación: 10 días por siniestro

La empresa autogestionada, hace conocer a los trabajadores del sector, que ante la posible ignorancia de las patronales a la hora de expedir la certificación laboral, la Cooperativa de Trabajo con matricula nacional Nº38812, se hará cargo y extenderá este requisito fundamental para lograr el beneficio gratuito.

“Más allá de que claramente es un hecho electoral, tenemos que reconocer que es la primera vez en más de 25 años de este servicio, que el Estado nacional reconoce nuestro trabajo esencial”, al mismo tiempo acota: “Tomamos esta medida como un compromiso por parte del candidato a la presidencia, con este sector, con el fin de terminar la histórica precarización que padecemos 600.000 trabajadores en todo el país”, finaliza Fabio Zerpa, referente de los motomandados.