Cine nacional para comenzar el año: No Va Más, el diablo no juega a los dados

Trailer de la película "No Va Más, el diablo no juega a los dados"

Sinopsis

Pancho y Eduardo deciden llevar a cabo, en un acto desesperado, un secuestro a un supuesto empresario. Por su rescate, obtendrían una gran suma de dinero que los salvaría de sus difíciles circunstancias personales. Para su sorpresa, el hombre secuestrado los llevará a lugares insospechados de sus emociones haciéndoles vivir horas de violencia, especulaciones, miserias, diálogos de vida y amores. Cada uno se adentrará en la magnitud y diversidad del comportamiento humano, mientras atraviesan una situación extrema.

Ficha técnica

Título: No Va Más, el diablo no juega a los dados

Género: Suspenso | Drama Duración: 90 min.

Guión: Alex Tossenberger, Julio Ordano

Dirección: Alex Tossenberger

Producción Ejecutiva: M. Vanesa Giménez

Director de Fotografía: Mariano Cúneo

Director de Arte: Rodrigo Lico Lorente

Música: Sergio Vainikoff

Productor: Buen Suceso Producciones SRL

Palabras del director

“Cuando mi amigo y maestro de teatro Julio Ordano, me acercó un bosquejo de una obra para que lea, inmediatamente tras las primeras líneas le dije: “-Uy, acá tenemos una película en potencia. ¿Por qué no escribimos un guión de esto?” Y así lo hicimos. Entusiasmados comenzamos a trabajar con la idea de escribir y dirigir juntos... El guion se terminó, lo presentamos en el INCAA y salió seleccionado por unanimidad. Lamentablemente Julio nos dejó, pero el proyecto siguió adelante y hoy la película está terminada. Es un homenaje a él, a su trayectoria y sus enseñanzas como maestro y amigo. Es una película intrigante e inquietante, con la participación de tres grandes actores (Carlos Kaspar, Carlos Portalupi y Marcos Montes) que están soberbios en su actuación. “No Va Más, El Diablo No Juega a los Dados” es estética y dinámica en un solo espacio y mantiene la atención del espectador desde el principio hasta el fin. Tiene parte de thriller psicológico, parte de terror, parte de drama y algo de simpatía que sorprende. Vanesa Gimenez, productora ejecutiva, y yo estamos muy contentos con el resultado porque, a diferencia de otros proyectos, que siempre fueron realizados mayormente en la Patagonia, con el desafío de escenarios naturales increíbles y extraños, acá lo increíble es que se pudo realizar un gran trabajo en una sola locación, con una gran actuación y una gran puesta de luz y cámara. Hay veces que el teatro y el cine están mucho más cerca de lo que pensamos”.

Sobre el director

Alex Tossenberger es licenciado en Psicología egresado de la Universidad de Buenos Aires, es guionista, director y productor cinematográfico. Fundador de Buen Suceso Producciones, empresa productora con la cual realiza diversos largometrajes y documentales. Filmografía Largometrajes de Ficción: Gigantes de Valdés (2007) Desbordar (2011) QTH (2016) La Guarida del Lobo (2018) Un Bosque en Silencio (2022) No Va Más (2023) Documentales: Con una obra filmada en el Amazonas, “Un Salto a lo Profundo” (2004), obtiene este mismo año el primer premio en Argentina del BANFF Mountain Film Festival. “Antártida, un saludo a la provincia” (2012)