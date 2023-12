El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene hoy que "es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal" e indica que el Gobierno viene a arreglar "este problema de raíz para no tener que padecer más inflación y pobreza".



En un mensaje grabado en el Ministerio de Economía el titular de la cartera económica anuncia un paquete de urgencia económica.

Las siguientes son las diez medidas económicas de aplicación urgente anunciadas hoy por el ministro de Economía, Luis Caputo:

1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. "Una práctica habitual en la política es incorporar familiares y amigos antes de un cambio de Gobierno para mantener sus privilegios", expone Caputo al realizar el anuncio.

2. Se suspende la pauta publicitaria del Gobierno nacional por un año porque "no hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno", menciona el ministro.

3. Los ministerios se reducirán de 18 a 9, y las secretarías de 106 a 54, lo que redundará "en una reducción de más de 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional", detalla el funcionario nacional.

4. Se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias, debido a que se trata de "recursos que lamentablemente en la historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos", acota.

5. El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. "No hay plata para pagar más obra pública que muchas veces termina en en los bolsillos de los políticas y empresarios", alerta el ministro.

6. Reducción de los subsidios a la energía y al transporte, al entender que el Estado sostiene "artificialmente precios bajísimos en materia energética y al transporte porque la política engaña a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en los bolsillos pero eso se paga con inflación".

7. Mantenimiento de los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto 2023 y fortalecer las políticas sociales como la AUH y Tarjeta Alimentar, "sin intermediarios".

8. Sincerar el tipo de cambio que pasará a valer $800 "para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción" y un aumento provisorio del Impuesto País y a las retenciones no agropecuarias para "beneficiar a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal dejando de discriminar al sector agropecuario".

9. Reemplazo del sistema de importaciones SIRA por otro estadístico y de información de importaciones que "no requiera de la aprobación previa de licencias" para terminar así "la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso".

10. Duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) e incrementar en un 50% la tarjeta Alimentar porque "este es el camino correcto porque si seguimos por el otro camino vamos a mayor pobreza, inflación y sufrimiento pero si hacemos los deberes permitámonos soñar con ese país que hace 100 años tuvimos", completa el ministro.