The Weeknd arrasa en el chart global de Spotify y Ke Personajes en el de Argentina

The Weeknd copa los charts de Spotify, con mayor cantidad de canciones. Ke Personajes es el artista preferido en Argentina y el tema “En la Intimidad” de Big One, Emilia, Callejero Fino es el tema que encabeza el ranking.en el país.

Chaco On Line

Desde Spotify dan a conocer los charts en la que posicionan artistas, canciones y álbumes en la plataforma de streaming, durante los primeros días de marzo.

The Weeknd tiene la mayor cantidad de lugares en Top Songs Global. "Die For You - Remix" es el más alto en el # 2.

"En la calle (con J. Cole)" por j-hope y J. Cole es la nueva entrada más alta en Top Songs Global en el puesto # 25.

"Believer" de Imagine Dragons ha estado en Top Songs Global por más tiempo, con 318 semanas seguidas.

El Top 3 de artistas, canciones y álbumes en los Charts de Spotify en la primera semana de marzo en Argentina:

o Artistas:

1. Ke Personajes

2. Bad Bunny

3. Tini

o Canciones:

1. “En la Intimidad” - Big One, Emilia, Callejero Fino

2. “M.A (Mejores Amigos)” - BM, Phontana

3. “TQG” - KAROL G, Shakira

o Álbumes:

1. “Cupido” - Tini

2. “Mañana será bonito” - KAROL G

3. “Donde quiero estar” - Quevedo

Global:

o Artistas:

1. The Weeknd

2. Taylor Swift

3. Bad Bunny

o Canciones:

1. “TQG” - KAROL G, Shakira

2. “Die For You (Remix)” - The Weeknd, Ariana Grande

3. “Flowers” - Miley Cyrus

o Álbumes:

1. “One Thing At A Time” - Morgan Wallen

2. “MAÑANA SERÁ BONITO” - KAROL G

3. “SOS” - SZA