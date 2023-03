Spotify lanza espacio para destacar a las mujeres creadoras

Chaco On Line

Para continuar visibilizando a las mujeres creadoras, lanzamos una campaña global para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. A través de la campaña:

Aprovecha el HUB de EQUAL de Spotify invitando a artistas como Vivir Quintana, Alicia Keys, Janelle Monáe, Pitty, The Blessed Madonna y muchas más a tomar el control de una playlist EQUAL en la que crearán playlist clips para compartir historias inspiradoras de todo el mundo a través de la música.

Trabaja con activistas como Tarana Burke (fundadora de Me Too), Shar Jossell (periodista galardonada) y Favianna Rodriguez (artista, organizadora y defensora de la justicia social) para contar historias "Detrás del movimiento" en redes sociales.



Anuncia contribuciones a ONU Mujeres y Calling All Crows en un esfuerzo por continuar defendiendo la igualdad de género. Y amplifica las voces de las mujeres a través de nuestras redes sociales, marketing en plataformas, publicidad exterior y mucho más.



A partir de marzo se podrá ver en diferentes canales EQUAL Feats, una campaña enfocada en celebrar la industria del audio que impulsa la igualdad de género y los avances que han protagonizado las mujeres dentro de este sector. La palabra feat ya no sólo significa una colaboración, ahora es una oportunidad para amplificar el talento femenino, siguiendo su música, apoyándola y compartiéndola.

Bel Aztiria, Líder Global de Programas de Música de Equidad Social en Spotify, indica:

"La música siempre ha estado a la vanguardia del cambio social y, cuando lanzamos nuestro programa EQUAL, nos comprometimos a apoyar la igualdad de género durante todo el año. Así que, para el Día Internacional de la Mujer, estamos reflexionando sobre los progresos realizados, amplificando y apoyando las voces de las creadoras y celebrando los actos de valentía y determinación de mujeres de todo el mundo que han desempeñado un papel extraordinario al alzar sus voces".

La plataforma de audio anuncia que por primera vez lanzará EQUAL en Ucrania, destacando a la cantante, compositora y ganadora del Festival de Eurovisión 2016, Jamala. La expansión de EQUAL a Ucrania se produce tras los recientes lanzamientos en Hungría y Rumanía.

Hasta la fecha, añade más de 5,000 mujeres artistas a la playlist de EQUAL y apoya a más de 700 embajadoras en sus países de origen y fuera de ellos. Estas artistas reciben casi 500 millones de streams editoriales en su primer mes de incorporación al programa, además, se han añadido a más de 4,000 playlist de Spotify.

En Argentina, el programa EQUAL estará principalmente encabezado por María Becerra, talento local cuya carrera artística está en total ascenso. Para fines del 2022, María se había ubicado como la artista más escuchada en Argentina y, en lo que va de este año, su nuevo disco “La nena de argentina” lleva más de doce semanas instalado entre los álbumes más reproducidos en el país.