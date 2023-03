Premian a los mejores podcast en español

Como todos los años, se lleva adelante la segunda edición de los Premios Ondas Globales del Podcast, cuyo fin es dar visibilidad a la industria del podcast en español y reconocer la labor de todos sus profesionales. Spotify es galardonado en categorías por sus podcasts Originales y Exclusivos

La principal plataforma de streaming celebra a los creadores, guionistas, actores y a todos los equipos que hacen posibles a estas producciones.

Las producciones reconocidas son las siguientes:

· “Los últimos días de Maradona”, merecedor del Premio a Mejor Producción de Podcast por haber alineado a decenas de profesionales de medio mundo en el primer lanzamiento simultáneo de un podcast adaptado a seis regiones.

· “Un Mundo Maravilloso”, merecedor de la mención especial del jurado en la categoría a Mejor Podcast Experimental por haber logrado estirar los límites del formato daily desde el humor con un lenguaje irreverente, creando, desde la conversación, escenas e imágenes únicas.

· “Batman Desenterrado”, merecedor del premio al Mejor Actor o Actriz para @ponchohd quien logra asumir únicamente desde la voz todas las sombras del “Caballero Oscuro” en la primera versión original de este para un formato distinto al cómic o el cine.

“Nos enorgullece saber que el trabajo que realizamos a diario en equipo es apreciado y valorado del otro lado de la plataforma. En Spotify nos mueve la pasión por lo que hacemos y nuestras producciones no son más que la materialización de esa pasión y dedicación por nuestra labor, pensada únicamente para el disfrute de los usuarios que aman este formato. Estamos convencidos del potencial que tiene la industria del podcast en Latinoamérica y todos los días renovamos nuestras apuestas por la región”, comenta Nacho Gil, Head of Studios, Latam & US Latin para Spotify.

Spotify es el destino principal para el consumo de podcasts y como plataforma líder, seguirá trayéndoles a sus usuarios las experiencias auditivas que están deseando escuchar.