Peche pide una delegación de la Dirección de Ex Combatientes en Sáenz Peña

El diputado provincial Carim Peche solicita al Gobierno Provincial la apertura de una delegación de la Dirección de Ex Combatientes en Sáenz Peña. El pedido es luego de reunirse con la agrupación de ex combatientes “Soldado Juan Quintana” y otros centros del Chaco.

El diputado provincial Carim Peche con ex combatientes

El diputado provincial Carim Peche con ex combatientes

El dos veces intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña y actual presidente del interbloque e diputados de la UCR, Carim Peche, se reúne con Omar Torres de la agrupación de ex combatientes “Soldado Juan Quintana” y referentes de otros centros de la provincia con quienes analiza las demandas del sector.

Peche destaca la lucha por las reivindicaciones que aún faltan.“Sería muy importante que el gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo disponga la apertura de una delegación de la Dirección de Veteranos de Guerra y Ex Combatientes de Malvinas en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña a fin de facilitar la gestión de trámites sin tener que viajar a Resistencia, he presentado un proyecto elevando esa inquietud que espero tenga pronto tratamiento, todos sabemos que si bien gozan de un reconocimiento económico para la gran mayoría el hecho de tener que trasladarse representa un gasto importante, incluso hay quienes no disponen de los recursos necesarios”, plantea.

En ese contexto, los ex combatientes hacen saber al legislador respecto de las gestiones que están llevando adelante en materia salarial. “Les he manifestado que como lo venimos haciendo desde siempre, nuestro bloque va a acompañar todo lo que tenga que ver con reivindicaciones para nuestros héroes de Malvinas, el año pasado recordamos los 40 años del conflicto bélico y el mejor homenaje que podemos hacerles es honrarlos con iniciativas que mejoren su calidad de vida y la de sus familias”, resalta.