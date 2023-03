CrisCas prepara "Malas Lenguas": Sonido energético y moderno

Sobre “Malas lenguas”

El disco habla de todo lo que está pasando en la vida cotidiana de las personas en ese momento, desde las redes sociales hasta pensamientos oscuros creados en nuestras mentes. Producido por Dave Ricco, amigo de la secundaria de Cris, le trae un sonido moderno y energético al rock latino que la industria necesita. Su álbum debut será lanzado el próximo 19 de mayo a través de ROM Discografía.

Sobre “Momentos”

Mientras el productor y guitarrista deleita al mundo con sus producciones y conciertos, presenta su primera canción como cantautor. Producida por Dave Ricco y masterizada por Matt Thomas. La portada de la canción es obra del aclamado fotógrafo Danny Barrera y el videoclip del director Austin Hein.



“Momentos” es una canción de versos calmados, baterías y guitarras que dan un estilo de rock moderno, una letra con la que te puedes identificar, y una enérgica presentación vocal con una melodía que amerita ser coreada en un estadio.

Quién es Criscas

A sus diez años de edad, junto a su familia emigra a New Jersey, donde se encapricha con el rock and roll, aprende a tocar la guitarra e inicia con su primer proyecto de banda de rock.



Durante su etapa de bachiller en la High School de Bergenfield se matricula en las carreras de cinematografía, composición de música y fotografía, volviéndose un estudiante ejemplar con méritos de excelencia

demostrando sus películas cortas y fotografías en el teatro local.



Con una inquietud en crecimiento y en busca de un camino profesional, en 2009 Cris conoce al talentosísimo guitarrista argentino Mario Guini. El dúo pasa a componer y producir decenas de canciones hasta crear su propia banda, Monte Grande.



Ya establecido como guitarrista en la escena local de New York, recibe de parte de Ángel Fernández, el director musical de Marc Anthony, la invitación para ser parte de la banda que acompaña a la estrella de salsa durante la gira nacional Iconos en el 2010. Escenarios como el de Madison Square Garden, Coliseo del Miami Heat, y The Forum en Los Ángeles, son algunos de los visitados. Esto lleva a que otras estrellas de la música lo convocaran. Anthony Fedorov, el reconocido finalista de la cuarta temporada de American Idol, lo nombra director musical y guitarrista en 2011 tras el respaldo de su productor, Russ Desalvo.



Entre los años 2012 y 2014, CrisCas gira internacionalmente con la artista de pop Ariana and The Rose, presentándose en lugares como el 02 Academy en Londres y el Whiskey a Go Go en Los Ángeles, abriéndole giras a Foxes y Chvrches. Durante ese mismo tiempo el músico ve la escena del rock latino como otra alternativa para presentar sus habilidades como productor y compositor, haciendo colaboraciones con bandas como Superlitio y Punto Ge.



Consagrado ya como músico mundial, en el 2016 se une a la banda de Thalia para filmar dos especiales del programa Primera fila de Univisión y hacer dos giras nacionales por Estados Unidos. Además, obtiene el galardón de “Canción del año” en los Premios Subterránica 2016 de Bogotá por la composición y producción del tema “I love U so” para la banda colombiana Punto Ge.



Un año más tarde, es guitarrista de Karol G en las entrevistas de radio y tv durante la campaña de prensa por Estados Unidos. También, Karen Rodríguez, otra estrella de American Idol, lo nombra como su director musical y guitarrista cuando firma con el sello discográfico Roc Nation de Romeo Santos, haciéndola su telonera para la gira internacional Legacy.

En 2018, la súper estrella de Brasil Anitta y su productor vocal, Jean Rodriguez lo invitan a ser parte de las grabaciones del Unplugged Acoustic Series para Spotify, acumulando más de 100 millones de reproducciones, llevándolos a entrevistas con Rolling Stones Magazine y People en español. Los Premios Subterránica 2018 lo nominan nuevamente, pero en esta oportunidad en las categorías “Productor del año” y “Guitarrista del año”, llevándose a casa el galardón de mejor guitarrista tras haber participado en varias producciones de bandas colombianas. Es en ese año cuando Cris empieza a construir las instalaciones del estudio CMG (Cris Media Group).

El estudio le da acceso a muchos artistas para componer canciones, tener producción musical, filmar videos y tomar sus fotografías, todo hecho en casa. Ben O’Connor, Néstor Martínez y Jessenia se suman estratégicamente a trabajar con Cris y su equipo en CMG.

Durante el año 2020 y sus días de encierro, los estudios de CMG permanecen abiertos bajo estrictas condiciones de salud. Mientras, nace CrisCas luego de más de diez años de experiencia acompañando a grandes artistas.