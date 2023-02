Reeditan vinilos con compilados de música beat

Con un arduo trabajo de investigación y selección de Boom Boom Kid (ex cantante de Fun People), estos discos reúnen material de los años 60, 70, y algo de los 80, que en su mayor parte no tiene otras ediciones más que la original, y son considerados de culto en nuestro país y en círculos de melómanos de todo el mundo. Varias de estas canciones solo son editadas originalmente en simples y muchos de los artistas que figuran en los mismos nunca llegan a editar un LP.

Los discos reciben el nombre de “The Crazy World of Music Hall” (que consta de 3 volúmenes con material de estilos como rock, soul, garage, beat de los '60s, hard rock, y psicodelia, hechos en Argentina entre 1962 y 1979) y “Locura Tropical” (2 discos de ritmos latinos con influencias de cumbia colombiana, pachanga, candombe y boogaloo).

La fina selección de Boom Boom Kid nos permite rescatar del olvido a artistas como Jackie, Egle Martin, Las Mosquitas, Carlos Argentino, Las Minifaldas o los Crazy Boys, que después de al menos 50 años vuelven a estar en un vinilo.





Estos vinilos se adquieren únicamente a través del sello español Beat Generation. Si bien INAMU no participa de la comercialización de este material, el Instituto recibe los importes de comunicación pública correspondientes por los derechos de productor fonográfico, los cuales serán aplicados a próximas convocatorias de fomento.



Sobre los artistas de "The Crazy World of Music Hall" (vol. 1, 2 y 3) y "Locura Tropical" (vol. 1 y 2).

Entre los conjuntos y artistas musicales que podemos encontrar en los 3 volúmenes de "The Crazy World of Music Hall" figuran Billy Bond y La Pesada, Banana, Séptima Brigada, Biscuits, Los López, Los Crazy Boys, Las Mosquitas, Los Pick Ups, The Bat Combo, Los Dukes, Beto Fernán y Los Atómicos, Kim Caram, María Cristina, The Strongs, Tiro loco, La barra de chocolate, Experiencia, La Nueva Generación, Lord Lemon, Caballo Vapor, Sol, Trocha Angosta, Silvestre, Jumbo, Bobby Rivera Orchestra, Egle Martin, Reginal Palmeri, África, Music Hall Pop Orchestra, Daphne And Cloe, Horacio Ascheri, Freddy Luciano, Jackie, Los Azzurros, Bobby Cuatro, Rocky Pontoni, Ana Román, Materia Gris, Luz de Mercurio, Escalation, The Sound & Company, Kubero Díaz y La Pesada, Cuero, Dedos y Detroit.

Por otro lado, los grupos y artistas musicales de las dos ediciones de "Locura Tropical" son: Carlos Redaelli, Tito Alberti, Yuyu Da Silva, Las Minifaldas, Los Guayacanes, Los Caucanos, Dany Montano, Mari To y Sus Candombes, Carlos Argentino, El Pato Carret, Las Imperiales, Los Martinicos, Marietto D'agostino, Miguel Ángel, Los 4 Hermanos Díaz, Rodolfo Zapata, Los Cartageneros, Dany Montano, Los Monos, Sonora Guapacha, Lito Escarso, Los Bucaneros, Pocho Gatti y Largo Novarro, Tarateño Rojas, Jackie, Charles El Antiliano, Toto Pimienta y Su Ritmo, Los Cumbiambas, Maria Cristina Paulin y su conjunto, Jorge Netto y su Conjunto, Simba y Sus Pachangas, The Tropical Combo y Los Bersaglieris.