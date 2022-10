Maia Navas, productora del Festival PLAY: "La universidad tiene que seguir siendo un espacio de reflexión sobre las imágenes y sonidos"

Maia Navas es la curadora de la nueva edición del Festival PLAY de videoarte y cine experimental del CCU-UNNE. Un festival que desde sus inicios busca expandir las fronteras de las prácticas audiovisuales experimentales, sobre todo el NEA. En esta entrevista, Maia comenta sobre los inicios del festival y su evolución en estos 11 años.

Hasta el 8 de octubre están abiertas las inscripciones para participar del Festival PLAY de videoarte y cine experimental 2022. Este año es seleccionado por el programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación y cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura de Corrientes. Las postulaciones se realizan virtualmente en el sitio https://playvideoarte.com/.



CCU ¿Por qué es necesario un Festival de Videoarte y Cine Experimental en la Universidad Pública?

Maia: La necesidad de un festival como PLAY dedicado al videoarte y cine experimental en la universidad pública es fundamental como espacio de experimentación ligado a la producción de conocimientos. La universidad tiene que seguir siendo pionera en prácticas, procedimientos, gestos, búsquedas, que sean inventivas, además de que sea un espacio de reflexión y de pensamiento sobre las imágenes, sobre los sonidos. En ese sentido también particularmente la universidad tiene cátedras que en sus trayectos están relacionadas con el campo experimental audiovisual, desde ese lugar es muy importante conservar y apostar al crecimiento de un festival como PLAY que puede dar pantalla a esas producciones y que a su vez permita el intercambio con otras producciones provenientes de otros lugares del país y del mundo. Por lo tanto creo que un festival como PLAY es un espacio donde se ven enriquecidas nuestras comunidades como espectadores pero también como hacedores audiovisuales en un constante diálogo con producciones contemporáneas de otros lugares y siendo también un espacio de exhibición para las primeras producciones de realizadores y realizadoras de nuestra región.



CCU ¿Qué es lo que más rescatas de estos 11 años haciendo el festival?

Maia: Una de las dimensiones que me pone más feliz y que nos enorgullece muchísimo de estas 11 ediciones de PLAY es que comenzamos siendo el primer y el único festival dedicado enteramente a la producción experimental de la región y en ese momento, hace una década atrás habían muy pocos realizadores y realizadoras que contaban con producción dentro de este tipo de formatos. Fuimos viendo con gran alegría que año a año se han empezado a interesar por este tipo de producciones muchos artistas y realizadores de la región. Hoy en día tenemos una gran afluencia en nuestra convocatoria cuestión que en los primeros años no ocurrió y nuestra programación era más bien de obras del exterior y de otros lugares de argentina en particular de Buenos Aires. Así que eso es una gran alegría como también incluso ver artistas y realizadores que han dado sus primeros pasos en PLAY que han tenido sus primeras pantallas, sus primeras experiencias, sus primeras formaciones y hoy en día siguen realizando , siguen produciendo, siguen mostrando sus obras en otros lugares también, eso para nosotras es algo sumamente enriquecedor.



CCU ¿PLAY tiene planeado alguna itinerancia pronto?

Maia: En este momento está terminando una itinerancia de PLAY en el Festival Internacional de Videoarte Proyector en Madrid, España donde pudo verse lo mejor de la 10ma edición de PLAY, una selección de obras que participaron en la edición pasada. La próxima itinerancia será en el mes de diciembre en el Centro de Arte Sonoro en Buenos Aires.



CCU ¿Dónde más hace falta llegar con PLAY?

Maia. Creo que algunas dimensiones importantes para seguir avanzando tienen que ver en primer lugar con el constante desafío que enfrentamos año a año que es poder sostener un festival en nuestra región. Para eso es sumamente importante y lleva mucho trabajo conseguir los apoyos necesarios para que también nosotros como Festival podamos dar reconocimientos a las producciones en este formato, me refiero por ejemplo a poder premiar a los/las artistas y realizadores. Consideramos muy importante que además de exhibir exista la posibilidad de recibir al menos una pequeña contribución en reconocimiento económico y si ese apoyo puede ir aumentando, puede ir multiplicándose en cada edición muchísimo mejor. Otra dimensión que creo que es importante y en la cual le ponemos empeño es que las producciones de nuestra región lleguen a las pantallas de otros lugares para poder dar visibilidad a lo que se realiza en la zona así que en ese sentido siempre estamos en búsqueda de esas itinerancias.



CCU ¿Cómo ves el escenario del cine experimental y videoarte en la región? ¿Qué crees que hace falta?

Maia: El escenario fue creciendo muchísimo en cada edición, nosotras pudimos ver y estar muy cerca de ese inicio podría decir, de ese florecimiento, de esa expansión. En conjunto con la Facultad de Artes que ha propuesto carreras donde se abordan estos contenidos y se ha generado una sinergia para que este formato pueda tener cabida en nuestra región y en ese sentido creo que está naciendo y expandiéndose.

Lo que falta a nivel país y a nivel región es que se pueda sumar a lo experimental en los espacios audiovisuales me refiero en las líneas de convocatorias del INCAA y en general a las líneas de convocatorias desubsidios, la apertura de categorías y lugares necesarios para que se puedan aplicar y conseguir fondos para realizar este tipo de producciones. Todo lo que son concursos, fomentos, a la creación de estos formatos. Por esa razón la contribución de la Universidad Nacional del Nordeste resulta fundamental y es pionera en fomentar el desarrollo de estas disciplinas en nuestra región, y en conjunto con el Instituto de Cultura de Corrientes y el Ministerio de Cultura de la Nación, en las últimas ediciones nos han permitido sumar esfuerzos para hacernos crecer como festival llegando a la comunidad de hacedores y espectadores/as del audiovisual experimental.