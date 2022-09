Polini sobre la crisis energética: "Es por el deterioro de Secheep, producto del desmanejo realizado en los últimos 15 años"

Polini recuerda que “en estos 15 años de gobierno kirchnerista han quebrado Secheep, la empresa está endeudada, ofreciendo un servicio pésimo, situación inexplicable si tenemos en cuenta que hay mas consumo y las tarifas aumentan, en promedio, un 50% anual”.

“Está claro que el problema no es la falta de recursos, todo lo contrario, es el desmanejo que hacen del dinero de los usuarios, los organismos públicos hace años que no pagan la luz, miles de millones, y los que pagan la luz no saben que hace el gobierno con su dinero porque no hay inversiones, cada día el servicio es peor, cortes también en invierno, no se le paga a Cammesa por la energía que se compra, la deuda hoy supera ampliamente los $22.000 millones”.

Finalmente señala: “Los chaqueños de bien, los que se levantan todos los días para ir a trabajar, mandar sus hijos a la escuela, que pagan sus impuestos, se sienten estafados, burlados en su buena fe, por todo esto y mucho mas es que el 70% de los argentinos quiere un cambio, somos los garantes de ese cambio”. E insiste: “Vamos a recuperar Secheep y todas las empresas de servicios públicos para ponerlas al servicio de los chaqueños, desde la buena política le vamos a cambiar la vida a nuestro pueblo” .