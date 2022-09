Se viene el tercer finde del Festival Chaco Merece Jazz 2.022

El viernes, a las 20.30 se presentarán en el Auditorio de la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear y Mitre) Oscar Giunta Supertrío (Buenos Aires), Fernando Gualini & Pedro Casis (Santa Fe y Corrientes), Tribal Jazz (Chaco y Corrientes) y Barux (Chaco).

Fernando Gualini & Pedro Casis

Mientras que el sábado a las 20.30, las actuaciones tendrán lugar en el teatro La Máscara (Avenida Doctor Evaristo Ramírez y Nikola Tesla) con Daniel Maza & Néstor Gómez (Buenos Aires), Jazz Cartel (Misiones), Bubu & Los Honestistas De Panamá (Chaco) y Guaú Trío (Chaco). Los espectáculos inician con un breve set del guitarrista Antoliano Rojas (Corrientes).

Tribal Jazz

Tras la presentación de las bandas, cada noche cerrará con una Jam Session a partir de las 23.30, en el bar Un Octavo (Corrientes 366). En esta instancia el público podrá presenciar la interacción de distintos músicos disfrutando de la música de una manera más amena y relajada.

El trío anfitrión del tercer fin de semana estará formado por Ramiro Cubilla, Alejandro Ruíz y Gabriel Vignoli. Contará con la siguiente lista de temas sugeridos del Real Book: Lullabay of birdland (el tono de la versión Michel Buble), Cheek to cheek, Fly me to the moon, Summertime (La menor), Beautiful love (tono versión Anita O day), Bright size life, All the thing you are, There will never be another you, Garota/Bluebossa/Insensatez, Watermelon man/Cantaloupe island/The chicken, y All of me.

Clínica y clase magistral

En cuanto a las propuestas de formación, el viernes a las 14 horas en el 4° piso de Casa de las Culturas, Daniel Maza brindará una clínica de bajo dirigida a todo tipo de músicos sobre técnica, bases, ritmos latinos, funk y la improvisación. A su vez, Néstor Gómez presentará “Armonía y polirritmia aplicadas al entrenamiento del guitarrista” en la samba y chacarera.

El sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, el baterista Oscar Giunta ofrecerá una clase magistral. Es uno de los nombres centrales de la música popular argentina, con una carrera de más de 35 años en la cual se desenvuelve principalmente en la corriente de la música instrumental jazzística, aunque no de manera excluyente.

Los protagonistas

Oscar Giunta Supertrío. Este grupo de notables artistas lleva el nombre de Oscar Giunta, una de las personalidades centrales en la música popular argentina. El trío se completa con dos de los más destacados músicos de la escena actual argentina: el pianista Hernán Jacinto y el contrabajista Flavio Romero.

El grupo arriba al Festival presentando el material de su aclamado primer trabajo discográfico llamado “Apalàp!”, grabado en New York en el marco de su último tour por EEUU. Gracias al éxito de esta primera placa fueron nominados a los Premios Gardel 2021 como “Mejor álbum de Jazz”. Asimismo, habrá nuevas composiciones del baterista en vistas a su nuevo disco.

Fer Gualini & Pedro Casís Jazz Dúo. Este dúo conformado por Fernando Gualini en guitarra y Pedro Casís en flügelhorn y trompeta propone un abordaje por composiciones propias y standards desde una visión particular, en la bucean en las profundidades de las armonías de jazz. Destacan el diálogo y la improvisación en colores litoral y aromas del río de la Plata.

Ambos músicos cuentan con una extensa trayectoria. Tras muchos años de compartir espacios de aprendizaje, escenarios y proyectos de big bands, fortalecieron sus lazos a través de la distancia abriéndose caminos en la virtualidad durante los periodos de aislamiento, para más tarde recorrer diferentes puntos del país de manera presencial poniendo en evidencia el vasto camino andado por el universo del jazz.

Tribal Jazz inició en 2018 y se conforma actualmente con María Alejandra Zacarías en voz, Marcelo Jurasek en guitarra, Federico Mayuli en bajo y contrabajo y Gabriel Vignoli en batería, todos músicos de amplia trayectoria. La banda siempre busca refrescar los recuerdos de “esa música universal” recreando standards y clásicos del jazz, blues y funk, con piezas fundamentales.

Este cuarteto, que no tiene inconvenientes en abrirse a explorar distintos timbres, cuenta eventualmente con la participación de saxo o piano, pero de momento son el núcleo duro de un proyecto que reivindica al jazz por encima de cualquier sonido o estilo de interpretación nueva que puedan descubrir y aportar para el género.

Barux. El saxofonista Pepo García, la cantante Diana di Rizzi y el dj Leandro Peinó formaron Barux, que es un proyecto vanguardista que busca recrear en vivo la música electrónica que normalmente ya está procesada. El grupo nació en 2018 y al día de hoy cuenta con más de 500 shows en todo el NEA y Paraguay.

Con fuertes influencias de muchos estilos, empezando necesariamente por el jazz, logran una fusión que trae melodías de las décadas de los 80, 90 y 2000 hasta la actualidad, con un sonido fresco e innovador, donde se conjugan solos, instrumentales, arreglos cantados y varios elementos más.

Daniel Maza & Néstor Gómez. Daniel Maza, músico, cantante y extraordinario bajista nace en 1959 en Montevideo, Uruguay, en una familia de músicos, por lo que desde pequeño empieza a tocar la guitarra y otros instrumentos. Se radica en Argentina a principios de los ’80, donde comienza una carrera artística con las figuras más importantes de la música de la escena nacional e internacional.

Néstor Gómez, de Santiago del Estero, también nació en una familia de músicos y cerca de artistas dedicados al folclore, donde los Hermanos Juárez son una referencia. Se formó en guitarra clásica en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Sumó a su bagaje académico estudios en arreglo, orquestación y contrapunto en forma particular con diversos maestros.

Jazz cartel. Desde Misiones llega la banda integrada por Agustín “Chungo” Monzón Roy en piano, Fernando Quintana en guitarra, Facundo Quintana en batería y Diego Bergara en contrabajo. El grupo tiene 4 años, pero sus integrantes tocan juntos desde hace dos décadas, de las tres que llevan cada uno dedicadas a la actividad musical.

Jazz cartel es una banda de música original contemporánea con influencias muy variadas que se reflejan en composiciones propias de todos sus integrantes, que dan rienda suelta a la improvisación.

Bubu & Los Honestistas de Panamá. Se trata de una banda chaqueña de jazz latino instrumental, conformada por Rubén Sosa en flauta traversa y saxo soprano, Gustavo Soto en la guitarra electroacústica de 7 cuerdas, Parru Casco en bajo eléctrico y Ricardo “Choko” Olmedo en percusión. La formación aborda la música de Argentina y Sudamérica en general: samba, baión, bossa nova, bolero, guajira, candombe, entre otros.

El repertorio está compuesto por versiones propias de clásicos y casi desconocidas piezas musicales contemporáneas. Atravesados por la estética del jazz, no se limitan a la sola interpretación de las melodías, dotando cada canción de la impronta indiscutible del género, la improvisación. En este Festival, el cuarteto se ampliará con la participación de 3 invitados: Juan Booth en piano, Soledad Urbano en percusión y Rubén Vidal en trombón a vara.

Guaú Trío. Es una formación chaqueña con más de 12 años de existencia integrada por Lucio Sodja en piano, Jorge Castro en batería y Alejandro Ruiz en bajo, que aborda su música de raíz con una mirada poética salpicada con mucha improvisación. Propone clásicos del cancionero popular que se transforman en standards de proyección universal. Este proyecto original nutre la escena tanto litoraleña como jazzera y sorprendió ya con su primer disco, Jazz Sudaca en 2.009.

En esta ocasión el repertorio estará integrado por composiciones originales de los integrantes del grupo y temas de los dos primeros discos. Mientras que María Blanca de la Riega, una de las voces de Radio Nacional desde hace más de 30 años, completará la escena con la poesía de Raúl Junco, sumando esta disciplina a la propuesta musical.