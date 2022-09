Mes de las Juventudes: Anuncian actividades culturales, artísticas, deportivas y festival musical

Para conmemorar el Mes de las Juventudes se anuncia una actividades de promoción de derechos integrales destinados a las juventudes en toda la provincia. La agenda incluye actividades culturales, artísticas y deportivas, encuentros de debate para la participación y construcción política, acciones por la memoria y festivales con shows en vivo.

En el anuncio están vicegobernadora Analía Rach Quiroga junto a la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana y al ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons,

La iniciativa se desarrolla en articulación entre organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, sumando a jóvenes de toda la provincia.

La agenda concluye con el festival Chaco Joven + Expo Estudiantil que se realizará del 17 al 25 en el estadio Centenario del club Sarmiento con las presentaciones artísticas de Emanero, Marama, El Kuelgue, Cazzu, Ángela Torres y FMK, y el cierre con YSY A, Mina Baxx, Rusherking.

Tomá la Posta, tres encuentros

Se realizarán tres encuentros del programa Tomá la Posta, destinado a jóvenes entre 16 y 30 años: el viernes 2 de septiembre, en la E.E.T. N°2 de Barranqueras; el miércoles 7, en la UNCAUS de Presidencia Roque Sáenz Peña, y el jueves 29, en Resistencia, donde se realizará el cierre y votación. Estos encuentros que se vienen realizando en distintas localidades para difundir los alcances del programa que apunta a la inclusión y participación activa de las juventudes en las políticas públicas

Encuentros y festivales en toda la provincia

Este domingo 4 de septiembre, de 9 a 23, se desarrollará el encuentro provincial del programa El Ritmo de Mi Calle, en el Polideportivo Jaime Zapata, con el acompañamiento de Cultura Nación. Además desde el lunes, estarán los Juegos Evita: el lunes 5 y martes 6 de handball y atletismo categoría sub 14, jueves 8 y viernes 9 en atletismo y cestoball categoría sub 17, jueves 15 y viernes 16 en atletismo categorías sub 14, 16 y 18, vóley categoría sub 15.

Anuncio del festival Chaco Joven

Encuentros de Centros de Estudiantes, el miércoles 7, a las 10, en Juan José Castelli; el lunes 12, a las 9, en Tres Isletas; el miércoles 14 a las 9 en General Pinedo.

El viernes 16, a las 16, iniciará una visita guiada por el Parque de la Memoria de Margarita Belén, en consonancia con el Día Nacional de la Juventud para conmemorar lo que se conoció como “La noche de los lápices”, recordando el secuestro y asesinato perpetrado el 16 de septiembre de 1.976 por la dictadura cívico militar, que tiene como víctimas a estudiantes secundarios que reclamaban un boleto estudiantil gratuito. En relación a ello, al día siguiente, desde las 16, se dará inicio al Festival por la Memoria, en Plaza España de Resistencia.

El sábado 17, a las 19, se realizará en el Parque Juvenil de Colonia Elisa, la Fiesta Regional del Estudiante. El mismo día, a partir de las 19, iniciará el Festival Chaco Joven + Expo Estudiantil en el estadio Centenario Club Sarmiento, extendiéndose hasta el domingo 25. Este festival contará con las presentaciones artísticas de Emanero (sábado 17), Marama y El Kuelgue (domingo 18), Cazzu (viernes 23), Ángela Torres y FMK (sábado 24), y el cierre será con: YSY A, Mina Baxx, Rusherking (domingo 25).

El lunes 19, a las 8 en Fontana se hará el encuentro Jóvenes por el Ambiente. Ese mismo día, comienzan las ediciones de 5° Juega en el polideportivo Jaime Zapata, el lunes 26 y martes 27 son las siguientes ediciones, cerrando el viernes 30 de septiembre.

Para completar la grilla, el miércoles 21, a las 19, se celebrará la Estudiantina en General Pinedo, el sábado 24 a las 9 se hará una jornada de Juventudes Solidarias, en el canal Soberanía Nacional de Resistencia, y el domingo 25 a las 16 Expo Joven + Feria de las Juventudes, en Las Breñas.