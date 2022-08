Finaliza inscripción al proyecto Caraguata: Más de 47O inscriptos en la web del IPDUV

El IPDUV publica un listado provisorio con más de 470 inscriptos a través de la página web oficial. Seguidamente, habrá una segunda instancia de evaluación y luego se elaborará la lista definitiva. Quienes no figuren podrán formular reclamos ante la Gerencia de Asuntos Socioeconómicos del organismo provincial.

Desde el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), indican que ya finaliza la inscripción y/o actualización de datos para los postulantes titulares sorteados del ex Proyecto Urbano Caraguatá, por lo que la lista provisoria de inscriptos ya se encuentra publicada en la web oficial del organismo provincial. Ahora, los datos declarados oportunamente por quienes se postulan quedarán sujetos a una segunda instancia de evaluación.

“En esta segunda etapa se evaluará la actual necesidad habitacional de los inscriptos y condiciones socioeconómicas, dejándose aclarado que quienes no cumplan con los requisitos, no podrán acceder a una vivienda en el marco de esta convocatoria”, señala el presidente del IPDUV, Diego Arévalo.

Sumado a esto, desde el organismo destacan que toda la información referente a los distintos avances de cada instancia estará debidamente publicada en la página web oficial https://ipduv.chaco.gob.ar/caraguata/.

De esta manera, el IPDUV también da a conocer que la lista provisoria de postulantes ya se encuentra publicada en la página web oficial hasta el 19 de agosto de 2.022, mientras que la evaluación socioeconómica de quienes forman parte de esa lista se efectuará desde el 22 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2.022.

Por su parte, la Gerencia de Asuntos Socioeconómicos especifica que realizará las correspondientes verificaciones mediante visitas en los domicilios denunciados en cada inscripción.

Dicha evaluación tendrá vigencia para la adjudicación de viviendas durante 2.022, mientras que para la adjudicación de las unidades habitacionales que se realicen en los años subsiguientes se realizará una nueva actualización de datos y evaluación socioeconómica.

Vale recordar que la inscripción y/o actualización de datos personales ya se concreta través de la APP del IPDUV en la plataforma de Tu Gobierno Digital (TGD) o de manera presencial en la Gerencia de Asuntos Socioeconómicos, en la sede principal del Instituto de Vivienda ubicada por avenida Sarmiento 1.801 (Resistencia).

Listado provisorio y definitivo de titulares

El listado depurado de titulares está disponible hasta el 16 de septiembre de 2.022. En el caso que aquellos y aquellas que se postularon no aparezcan en ninguna de las listas (provisoria y/o definitiva), podrán formular su reclamo ante la Gerencia de Asuntos Socioeconómicos hasta la fecha límite que establezca el Instituto de Vivienda.

En lo que se refiere a la lista provisoria tendrán hasta el 20 de agosto de 2.022 de 8 a 12, para hacerlo. En ambos casos, deberán presentarse munidos de toda la documentación respaldatoria del reclamo.

Durante los diez (10) días posteriores a la publicación del listado definitivo, los titulares que no estuvieran incluidos en el mencionado listado podrán formular sus reclamos ante la Gerencia de Asuntos Socioeconómicos del IPDUV.

Una propuesta reparadora

Cabe recordar, que la propuesta reparadora que ofrece el gobierno provincial a los que resultan titulares sorteados en 2.015 del ex Proyecto Caraguatá consiste en brindarles la opción de reservarles como mínimo un cupo del veinte por ciento (20%) de las viviendas que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda tuviera disponible para entregar (y no correspondan a planes o proyectos ejecutados en el contexto de acuerdos específicos o con entidades intermedias) en Resistencia a los titulares sorteados del ex “Proyecto Urbanístico” que cumplan con las condiciones socioeconómicas vigentes.

