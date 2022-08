Francisco Slepoy trae Retratos, nueva producción discográfica

“La música no está compuesta desde un género específico. Hay algunas melodías gestadas desde ritmos folklóricos, pero con algunas alteraciones que sugieren la música tradicional desde un lugar fantasioso. No busco continuar con una tradición estilística particular, sino con la tradición de la mezcla, de incorporación activa de nuevos recursos y de estimulación de la diversidad”, señala Slepoy, cuyos discos anteriores lo llevan a ser reconocido por el Fondo Nacional de las Artes y a tocar en algunos de los más importantes escenarios de Buenos Aires como el Teatro Colón, la Usina del Arte y el Museo de Arte Moderno.

A diferencia de sus trabajos previos, en donde el repertorio está compuesto sobre conceptos e investigaciones específicas, esta vez es resultado de una compilación de temas de distintos momentos de la vida del autor, a las que se suman dos composiciones de Francisco Cossavella. El contexto de esta selección, la pandemia y el nacimiento del primer hijo de Slepoy, le dan un carácter particular, que conecta con el mundo espiritual, la intimidad y el silencio.

Siete de las nueve pistas que conforman Retratos son interpretadas por Francisco Cossavella en bombo legüero y accesorios, Lucas Goicoechea en saxos alto y tenor, y el líder del grupo en guitarra acústica de ocho cuerdas, voz y composición. “La posibilidad de grabar y volver a tocar con estos increíbles artistas y amigues, es sin duda llevar esta música a otro nivel. Son dos músicos de indudables capacidades técnicas y trayectorias admirables, pero sobre todo nos hermanan los años de trabajo que llevamos, investigando, compartiendo y afrontando situaciones con la música”, destacó el guitarrista.

Por otro lado, dos tracks del disco presentan el dúo que conforma Slepoy junto a Julia Sanjurjo, una artista respetada y admirada por el músico, con quien indaga cuestiones relacionadas, en cuanto a lo formal, al género canción.