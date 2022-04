En la mañana de este sábado, Leandro Zdero asiste al Primer Conversatorio Provincial de Jóvenes SUMAR en Villa Ángela. “Estamos construyendo en toda la provincia, me contagia el entusiasmo de cada joven, no me importa cuál es su pertenencia política, porque todos somos protagonistas. Una reunión emocionante, con mensajes claros y entendiendo que las asperezas no deben retrasar el objetivo para llegar a cada rincón de la provincia”, indica Zdero.

Sobre la convocatoria, Zdero acota: “La organización debemos fortalecerla entre nosotros y llevar el mensaje de la libertad. La idea que tenemos de libertad es ser libres desde adentro y para afuera, de lo que somos como personas capaces llevando nuestra bandera y nuestra voz. Vamos a convocar y a sumar a otros jóvenes de otros partidos y a los que no militan en ninguno. Es verdad que nos empobrecieron, pero somos una provincia con muchos recursos y si amamos la libertad debemos luchar por todos nuestros sueños”.

Se cambia desde la construcción y con la esperanza

“Debemos convocar a todos, porque no venimos a empujar a nadie, al contrario: lo debemos sostener y agotar todos los esfuerzos de acompañar a cada uno en cada barrio y en cada localidad. Hay que estar en los parajes, con gente que muchas veces quiere sumar y no tienen un lugar para hacerlo. Agradezco la oportunidad de conversar con ustedes y hacer una alianza con la gente”, concluye Zdero.