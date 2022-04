Recientemente las dos de las productoras musicales francesas más importantes en el género electofolk, Unison y Come On Tour, han otorgado al productor chaqueño, Sebastián Fernández la representación oficial en Latinoamérica para las bandas Jive-Me y Radio Byzance.



Sebastián Fernández es productor y gestor del proyecto “Coro Chelaalapí meets Lagartijeando”, el cual une al Coro Qom Chelaalapí y al productor y DJ bonaerense Matias Zundel. Trabaja desde hace más de 20 años en la industria musical regional, nacional e internacional.

Las bandas francesas

Jive-Me destaca entre los mejores grupos de electroswing gracias a su propio estilo, mezclando música electrónica y elementos de los años 20.

Radio Byzance

Este extraordinario grupo tiene el don de encender a la audiencia con su música dinámica, moderna y totalmente nueva.

Por su parte, Radio Byzance, inspirado en la energía de los sound systems, el trío inventa un dub electropical y multicultural. Las voces e instrumentos acústicos se encuentran con producciones electro remezcladas en vivo, fusionando ritmos caribeños y melodías apátridas y cantadas en inglés, español o francés.

Fernández expresa:

“Feliz de tomar uno de los desafíos más importantes en mi carrera, tener dos artistas a cargo para toda América Latina. Gracias Unison (Fr) y Come on Tour (Fr). Todo el apoyo brindado por Ref Group llevó a poder concretar este booking, lo cual es bastante inusual para un productor latinoamericano, ya que la mayoría de los artistas que no hablan castellano siempre son representados por productores yanquis”.

Sebastián Fernández actualmente se encuentra en las instancias finales para el lanzamiento del nuevo trabajo discográfico de “Coro Chelaalapí meets Lagartijeando”, cuarta producción en estudio del conjunto, así como dictando una masterclass de producción de proyectos musicales.