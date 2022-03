El concejal de Resistencia por el Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti, participa de la apertura del periodo 2.022 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal a cargo del intendente Gustavo Martínez, y cuestiona la falta de políticas claras. “Hay mucha diferencia entre lo que hizo hasta acá y lo que dice, va a hacer”, subraya.

“Llama la atención el anuncio o descripción del ‘camino a seguir’, así definido por el Intendente y la real política que viene ejecutando desde el inicio de su gestión”, indica el concejal y enumera algunas características del gobierno de Martínez:

“No promovió la participación de ningún tipo, ni presencial, ni virtual, ni de las y los trabajadores y mucho menos la de los concejales que expresamos ideas diferentes. Sí realizó en este contexto -y sin mucho impulso institucional- la renovación de autoridades de Comisiones Vecinales, avanzando solo en oficializar aquellos barrios donde había lista única. Después no se llevó a cabo ninguna otra acción con estos vecinos y vecinas con iniciativa e interés comunitario”, indica.

“Martínez manifestó la voluntad de trabajar con todos, construir cercanía con vecinas y vecinos, aunque aclaró que con ‘todos’ aquellos que quieran hacerlo ‘bien’, que hagan aporte con buena voluntad, que no debatan, etc. O sea, con quienes le dicen que sí, no cuestionan y muchas veces se prestan a ello”, cuestiona.

“¿La planificación como eje central?, lo que fue propuesta de campaña, eje de los dos años de gestión realizada y ahora ‘norte’ de guía para lo que viene. Hoy, su gestión no se caracteriza por planificar, o están escondiendo muy bien ‘el plan’”, remarca el edil.

Bolatti también se refiere a las palabras del intendente sobre la institucionalidad, de fortalecer los distintos Departamentos, áreas e institutos, y en este punto, afirma que "en la práctica, se observa todo lo contrario en relación con el Concejo, concejales, personal y jubilados".

“Habló de limitar el ingreso de personal de planta y que los ingresos a los cargos de estructura sean por Concurso; pero vía contratos de servicio, de obra y con nuevos y saqueados cargos de Gabinete, ya ingresaron más de 400 personas al municipio. También con las jubilaciones de oficio logró liberar y dejar vacantes más de 200 cargos que fueron ocupados con designaciones sin concurso alguno”, detalla el concejal.

“El intendente dijo que no hizo ingresar a Planta Permanente a nadie, sin embargo, por propia iniciativa y en el Presupuesto del Concejo del año 2.021, el cual fue denunciado por ilegal por mí y otros cuatro concejales (causa que fue resuelta por el STJ), crearon 100 cargos y los ocuparon con ingresos de personal de concejales oficialistas y aliados, además de los del Intendente, quien tiene más facultades que el Presidente del Concejo a la hora de manejar Presupuesto y estructura de personal, delegaciones ilegales de facultades, dadas por la misma ordenanza cuestionada y denunciada”, asevera.

“No habló de transparencia y acceso a la información, temas o ejes que hoy están más ausentes que nunca”, remarca Bolatti y en ese sentido señala que se licitaron obras millonarias y sin la participación previa de ningún vecino o vecina. “No pasaron por el Concejo los pliegos para las licitaciones y se hace muy difícil tener la información puntual, como así del producido en los procesos de licitación. En ese marco también incumple otro artículo de la Carta Orgánica, el de la obligación de responder los pedidos de informes solicitados por las y los concejales”.

“No habló de la política tributaria, del incumplimiento del fallo judicial, ni del cobro de honorarios truchos e ilegales realizados al pueblo, después de iniciarles o no demandas judiciales”.

“La pandemia, un escollo o una excusa”

Respecto a este tema, el edil del Frente Chaqueño dice que el jefe comunal “le dedicó mucho tiempo de su discurso a la pandemia”.

“La pandemia le habría impedido la participación del pueblo, tener una agenda activa, escuchar y resolver demandas, y pienso que incluso le impidió llevar adelante políticas de incumbencia municipal que lleguen a los barrios donde estaban aislados, que permitan por lo menos la conexión virtual y trámites formales por este camino (tal es así que propusimos la presentación y seguimiento de trámites a través de una Mesa de Entrada virtual). Se cerraron los Centros Comunitarios Municipales, lugares que podrían haber sido puntos de referencia y pre diagnóstico como lo fueron en muchos lugares del país, etc”.

“La verdad, fueron dos años para el olvido y no solo por la pandemia. Pero siempre nos mueve el optimismo y más aún en relación a los intereses comunitarios y a la ‘cosa’ pública. Por eso seguiremos haciendo o intentando que tomen para su análisis nuestras propuestas; seguiremos intentando que nos permitan hacer modificaciones y aportes positivos en los textos que presenta el Intendente y también Concejalas y Concejales; que se abra el municipio a una mayor participación y transparencia, la que al decir del propio Intendente, sea ‘con todos’, pero que ese todos incluya la diversidad política, cultural, sexual, etaria, etc., que conforma nuestra sociedad”, cierra Bolatti.